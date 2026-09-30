Dolar 49,0071 +0,01%
Euro 55,5895 +0,01%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.607,81 +0,34%
EUR/USD 1,1339 -0,07%
Brent Petrol 98,82 +2,77%
--°

Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yapılan okul çevresi denetiminde durdurulan araçta 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu'da okul çevresi denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttükleri denetimleri sürdürdü. Bugün Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli şahıslar indirilerek üzerleri arandı. Yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi. Ekipler, bulguların ardından her iki şahsı da gözaltına aldı.

soruşturma ve işlem sonucu:

Emniyet kaynakları, olayın herhangi bir okul içinde veya doğrudan okulla bağlantılı olarak meydana gelmediğini belirtti. Gözaltına alınan şahıslardan M.B., şüpheli sıfatıyla sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, okul çevresi uygulamalarının devam edeceğini ve benzer denetimlerle çocuk ile gençlerin güvenliğinin korunmasının hedeflendiğini bildirdi. Olayla ilgili adli süreç sürüyor ve ekipler ilçe genelindeki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Zeytinburnu&#039;nda okul çevresinde yapılan polis uygulaması sırasında 2 şüpheli gözaltına...

Zeytinburnu'nda okul çevresinde yapılan polis uygulaması sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı
images

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı
images

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı
images

Gaziantep'te freni boşalan kamyon geri kaydı ve yol kenarındaki eve çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekin istifa kararını genel başkan talebine bağladı

Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor