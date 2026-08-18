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Zeytinburnu'da panelvan alev aldı, Sirkeci yönü uzun kuyruklara yol açtı

Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki panelvanın motorundan çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; Sirkeci yönü 1,5 saat trafiğe kapandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'da panelvan alev aldı, Sirkeci yönü uzun kuyruklara yol açtı

Olayın seyri:

Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde sabah saatlerinde, Sirkeci istikametinde seyir halinde olan 34 HYG 519 plakalı panelvan aracın motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü ile araçtaki yolcu, alevlerin yayılmasını beklemeden araçtan hızlıca indi. O anlar cep telefonu ile kayda alınırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Yangının ardından araçta oluşan hasar büyük olurken, lastiklerin asfalta yapışması nedeniyle aracın bulunduğu noktadan kaldırılması yaklaşık 1 saat sürdü. Ekiplerin çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alındı ve çevre incelendi.

Trafik etkisi ve sonrası:

Yangın nedeniyle cadde üzerinde Sirkeci yönü yaklaşık 1,5 saat süreyle trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasıyla trafik kontrollü biçimde normale döndü. Olayla ilgili olarak sürücü ve yolcunun araçtan sağ olarak ayrılması, olası can kaybı veya yaralanma iddialarını ortadan kaldırdı; yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

ZEYTİNBURNU&#039;NDA SEYİR HALİNDEKİ PANELVAN ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE...

ZEYTİNBURNU'NDA SEYİR HALİNDEKİ PANELVAN ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE SİRKECİ İSTİKAMETİ YAKLAŞIK 1,5 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALIRKEN, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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