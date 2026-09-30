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Zeytinburnu'nda okul çevresi denetiminde silah ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda okul çevresi denetimi sırasında Sümer Mahallesi'nde durdurulan araçta 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'nda okul çevresi denetiminde silah ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

zeytinburnu'nda okul çevresi denetimi: olayın ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen okul çevresi denetimleri kapsamında Sümer Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi.

uygulamanın seyri:

Durdurulan araçtaki M.B. ve Y.A. isimli şahıslar araçtan indirilerek üzerleri arandı. Yapılan kontroller sonucu bulunan silah ve mermi nedeniyle her iki kişi de ilk etapta gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, tespitlerin polis ekiplerinin okul çevrelerindeki rutin güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

adli işlem ve sonuç:

Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı bir yerde meydana gelmediği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B., şüpheli olarak sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer şahsın ise adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yetkililer benzer denetimlerin devam edeceğini, okul çevresi güvenliğinin sağlanmasının önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

DURDURULAN ŞÜPHELİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÜZERLERİNDEN 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, ŞARJÖRE BASILI 7 ADET...

DURDURULAN ŞÜPHELİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÜZERLERİNDEN 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, ŞARJÖRE BASILI 7 ADET FİŞEK ÇIKMASI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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