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Zeytinburnu'ndeki otobüs kazasında ölü sayısı üçe çıktı

28 Ağustos'taki Zeytinburnu Kennedy Caddesi kazasında ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; ölü sayısı üçe yükseldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zeytinburnu'ndeki otobüs kazasında ölü sayısı üçe çıktı

Kaza ayrıntıları:

Olay, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece istikametine giden İETT otobüsünün sürücüsü A.G. iddiasına göre direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ilk anında yapılan müdahalelerde, olay yerindeki sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yolculardan Fatma Hacer Eroğlu (39), ambulansta hastaneye sevk edildi. Hastanede devam eden tedavisine rağmen, doktorların müdahaleleri sonuç vermeyerek Eroğlu yaşamını yitirdi ve kazadaki can kaybı üçe yükseldi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla otobüste ve çevredeki yaralılar tespit edilip hastanelere nakledildi. Yetkililer, sürücünün neden hakimiyeti kaybettiğine ilişkin teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerini içeren adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kazanın nedenleri ve olası ihmal iddiaları araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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