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Zile son görevini yerine getirdi: Kore gazisi Ali Şahin dualarla uğurlandı

1930 doğumlu Kore Gazisi Ali Şahin, Alzheimer tedavisi gördüğü Zile Devlet Hastanesi'nde vefat etti; cenazesi Zile'de dualarla toprağa verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zile son görevini yerine getirdi: Kore gazisi Ali Şahin dualarla uğurlandı

Kore gazisi Ali Şahin için tören düzenlendi

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1930 doğumlu olan Şahin'in Alzheimer hastalığı ilerlemişti ve son dönemde Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

sağlık durumu ve vefatı:

1930 doğumlu Ali Şahin'in Alzheimer hastalığının ilerlemesi sonucu Zile Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

cenaze töreni ve defin:

Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı Zile Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

TOKAT&#039;IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ ALİ ŞAHİN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ....

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ ALİ ŞAHİN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. ŞAHİN’İN TÜRK BAYRAĞINA SARILI NAAŞI, İLÇE MERKEZİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE GETİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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