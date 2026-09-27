Zile son görevini yerine getirdi: Kore gazisi Ali Şahin dualarla uğurlandı

Kore gazisi Ali Şahin için tören düzenlendi
Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1930 doğumlu olan Şahin'in Alzheimer hastalığı ilerlemişti ve son dönemde Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
sağlık durumu ve vefatı:
1930 doğumlu Ali Şahin'in Alzheimer hastalığının ilerlemesi sonucu Zile Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.
cenaze töreni ve defin:
Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı Zile Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ ALİ ŞAHİN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. ŞAHİN’İN TÜRK BAYRAĞINA SARILI NAAŞI, İLÇE MERKEZİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE GETİRİLDİ
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