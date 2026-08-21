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ziyapaşa'da bozuk yollar mahalleyi yaşanmaz hale getirdi

Adana Seyhan Ziyapaşa Mahallesi sakinleri bozuk yollar, çamur ve kötü kokudan şikayetçi; sürücüler güzergah değiştiriyor, belediyeden acil bakım beklentisi var.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

ziyapaşa'da bozuk yollar mahalleyi yaşanmaz hale getirdi

Ziyapaşa'da yollar uzun süredir onarım bekliyor

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde cadde ve sokakların bozuk, bakımsız hali mahalleliyi bezdirdi. Vatandaşlar çamur, toz ve kötü kokunun günlük hayatı etkilediğini, araç sürücülerinin bölgeye yaklaşmak istemediğini söylüyor.

mahallelinin tepkisi:

Mahalle sakini Şehriban Yıkmaz, yolların durumunu özetlerken 'Kağnı geçmeye çalışsa geçemez buradan' ifadelerini kullandı. Yıkmaz, araçların bile güzergahını değiştirdiğini belirterek muhtara ve belediyeye birçok kez başvurduklarını anlattı. Şehriban Yıkmaz ayrıca seçim vaatlerine atıf yaparak, 'Eğer 2028 seçimlerinde aday olacaklarsa bize hizmet versinler' diyerek hizmet beklentisini ve oy tercihlerine ilişkin kararlılığını dile getirdi.

belediyeden beklenen adımlar:

Bir diğer mahalle sakini Dündar Yıkmaz ise 45-50 yıldır aynı yerde yaşadığını vurgulayarak 'Kokudan evde duramıyoruz' dedi. Dündar Yıkmaz, belediyenin bölgeye gelerek gerekli bakım ve altyapı çalışmasını yapması gerektiğini söyledi ve alınan vergilerle orantılı hizmet talep etti.

Mahalledeki şikayetler, yalnızca estetik bir sorun olmaktan öte günlük yaşamı ve sağlık koşullarını etkiliyor. Vatandaşlar yetkililerden somut bir takvim isteyerek, yolların onarılmasını ve çevre temizliğinin sağlanmasını talep ediyor. Belediye yetkililerinden yapılacak açıklama bekleniyor.

ADANA’DA BOZUK VE BAKIMSIZ YOLLAR VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

ADANA’DA BOZUK VE BAKIMSIZ YOLLAR VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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