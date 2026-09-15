Zorlu pandemi sürecinde üyelerinin elini tutan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

oda, pandemi döneminde üyelerinin sesi oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin derinleştiği 2020 ve 2021 yıllarında üyelerinin işletme sürdürebilmesi ve istihdamın korunması için çok yönlü adımlar attı. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu öncülüğünde oda, saha çalışmalarıyla tespit edilen sorunları ilgili kurumlara taşıdı ve hem yerel hem merkezi düzeyde çözüm arayışlarını sürdürdü.

sahada dinleme ve talep iletme yaklaşımı:

Başkan Sadıkoğlu, çalışmaları şöyle özetledi: "Bizim görevimiz sadece iyi günlerde üyelerimizin yanında olmak değil. Asıl mesele, zor günlerde üyemizin elinden tutabilmek, yaşadığı sorunları ilgili mercilere taşıyabilmek ve çözüm üretmektir. Pandemi döneminde de bu anlayışla hareket ettik. Üyelerimizin yaşadığı her sorunu kendi sorunumuz olarak gördük." Oda, sahadan aldığı geri bildirimleri TOBB, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarına aktardı; politika ve uygulama taleplerini sürekli gündemde tuttu.

ekonomik destek ve düzenlemeler:

MTSO, üyelerin mali yükünü hafifletmek için bir dizi uygulama hayata geçirdi. Malatya İŞGEM bünyesindeki işletmelerin bir yıl boyunca kira yükünden muaf tutulması, üretim ve istihdamın korunması amacıyla öne çıkan somut adımlardan biri oldu. Aidat tahsilatlarında da kolaylık sağlanarak, 31 Ağustos 2020 öncesine ait aidat borçlarının gecikme faizleri kaldırıldı ve anaparanın peşin veya 6 taksitle ödenebilmesi imkânı getirildi.

Finansmana erişim konusunda ise oda, TOBB Nefes Kredisi uygulamasının devreye alınması için girişimlerde bulundu; düşük faizli kredilere ulaşımın genişlemesiyle binlerce işletmenin nakit ihtiyacına destek sağlandı. Sadıkoğlu, pandemi sürecinde kredi yükünün hafifletilmesinin önemine dikkat çekerek, tam kapanma döneminde kapalı kalan işletmelerin kredi borçlarının ertelenmesine yönelik çağrılar yaptı.

kira ve ticari yaşamın sürdürülebilirliği:

Hizmet sektörünün ağır etkilendiği süreçte oda, işyeri kiralarının pandemi şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Özellikle AVM kiralarının metrekare yerine ciro üzerinden belirlenmesi ve okul kantinleri gibi çalışamayan işletmelerde kiralarda indirime gidilmesi talepleri MTSO tarafından sıkça dile getirildi. Sadıkoğlu, "İşletmelerimizin ayakta kalabilmesi için gelir kaybıyla birlikte giderlerinin de yeniden değerlendirilmesi gerekiyor" mesajını verdi.

toplumsal dayanışma ve yerel ekonomi destekleri

MTSO, yerel ekonomiyi canlandırmak üzere "Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık" kampanyasını başlattı. Kampanya Malatya'da başlayıp kısa sürede diğer illerdeki ticaret ve sanayi odalarının da benzer çağrılar yapmasına öncülük etti. Amaç, pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan esnafın toplum tarafından daha fazla desteklenmesini sağlamaktı.

Aynı zamanda oda, kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle cadde esnafının yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. İnönü ve Atatürk Caddeleri ile Arslantepe Mahallesi’nin bir bölümünün yeniden trafiğe açılması için yapılan girişimler sonucunda, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde trafik kısıtlamaları kaldırıldı ve esnafın ulaşılabilirliği artırıldı.

dijitalleşme, eğitim ve uzaktan hizmetler:

Yüz yüze etkinliklerin sınırlandığı dönemde MTSO, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini dijitale taşıdı. E-ticaret, devlet destekleri, ihracat ve dijitalleşme konularında online eğitim programları düzenlenerek üyelerin bilgiye erişimi sürdürüldü. Odanın web sitesi güçlendirildi; üyelerin birçok işlemini Odaya gelmeden yapabilmesine olanak tanıyan çevrim içi hizmetler genişletildi.

Bu dönemde ayrıca binlerce maske dağıtımı gerçekleştirilerek hem işletmelerin hem de çalışanların doğrudan sağlık korunmasına katkı sağlandı. Oda, ekonomik desteğin yanı sıra salgınla mücadelede de üyelerinin yanında yer aldı.

siyasi ve idari platformlarda savunulan öncelikler

MTSO, pandemi tedbirlerinin toplum sağlığı açısından gerekliliğini vurgularken, ekonomik sürdürülebilirlik açısından işletmelerin korunması gerektiğini de savundu. Sadıkoğlu, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi, kira düzenlemeleri, kredi borçlarının ertelenmesi ve işletmelerin ağır yük altında kalmaması için alınması gereken önlemleri ilgili platformlarda ısrarla gündeme taşıdı: "İşletmeler kapalı, ödemeler devam ediyor" çağrısıyla işletmelerin yalnızca doğrudan nakit desteğine değil, mevcut borç yüklerinin hafifletilmesine de ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Oda yönetiminin pandemi sürecinde izlediği yaklaşım, yalnızca kriz anında acil destek sağlamakla sınırlı kalmayıp, üyelerin uzun vadede dayanıklılığını artırmayı hedefleyen adımları da içerdi. Sadıkoğlu, "Pandemi bize bir kez daha gösterdi ki ticaret erbabının, sanayicinin ve esnafın en büyük ihtiyacı yalnız olmadığını bilmektir. Biz o dönemde üyelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Sorunlarını dinledik, taleplerini ilgili makamlara taşıdık, çözüm için mücadele ettik" diyerek Oda'nın rolünü özetledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın pandemi dönemindeki çalışmaları, saha odaklı tespit, hızlı uygulamalar ve kurumlar arası iletişimle şekillendi. Oda, hem ekonomik destekler hem de dijital dönüşüm ve sağlık tedbirleriyle üyelerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtiyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU, PANDEMİ GÜNLERİNDE DE ÜYELERİN SESİ OLDU