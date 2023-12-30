2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?
"2023 yılında Türkiye'de en çok sevilen şarkıları sizler için derledik. Bu şarkılar hem popüler hem de kaliteli. İşte 2023 yılının en iyi 10 şarkısı."
2023'te Türkiye'nin En Çok Sevilen Şarkıları
2023 yılında Türkiye'de müzik severlerin en çok tercih ettiği şarkılar belli oldu. Bu şarkılar hem listeleri hem de kalpleri fethetti. İşte 2023 yılının en iyi 10 şarkısı.
1. Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan
2. KÖFN - Bi'Tek Ben Anlarım
3. İrem Derici - Yaz Gülü
4. Semicenk & Doğu Swag - Pişman değilim
5. Dedüblüman - Belki (Akustik) 6. Semicenk & Reynmen - Yana Yana
7. Simge Sağın - Aşkın Olayım
8. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
9. Mavi Gri & Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında
10. Melike Şahin - Diva Yorgun