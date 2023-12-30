2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

"2023 yılında Türkiye'de en çok sevilen şarkıları sizler için derledik. Bu şarkılar hem popüler hem de kaliteli. İşte 2023 yılının en iyi 10 şarkısı."

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?
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2023'te Türkiye'nin En Çok Sevilen Şarkıları

2023 yılında Türkiye'de müzik severlerin en çok tercih ettiği şarkılar belli oldu. Bu şarkılar hem listeleri hem de kalpleri fethetti. İşte 2023 yılının en iyi 10 şarkısı.

1. Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

2. KÖFN - Bi'Tek Ben Anlarım

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

3. İrem Derici - Yaz Gülü

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

4. Semicenk & Doğu Swag - Pişman değilim

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

5. Dedüblüman - Belki (Akustik) 6. Semicenk & Reynmen - Yana Yana

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

7. Simge Sağın - Aşkın Olayım

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

8. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

9. Mavi Gri & Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

10. Melike Şahin - Diva Yorgun

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

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