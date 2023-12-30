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2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler?

2023 Yılının en popüler şarkıları: Türkiye’de müzik severlerin tercihleri neler? "2023 yılında Türkiye'de en çok sevilen şarkıları sizler için derledik. Bu şarkılar hem popüler hem de kaliteli. İşte 2023 yılının en iyi 10 şarkısı."