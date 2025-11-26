Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı tartışılıyor; Demet Özdemir'in "Rüya" performansı ve Eşref'in muhbir şüphesi öne çıkıyor. AN itibariyle fragman henüz yayınlanmadı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:42
Fenomen dizi Eşref Rüya, son bölümün ardından tekrar gündemde. Sosyal medyada konuşulan tanıtımda duygusal ve gerilim dolu sahneler öne çıkarken izleyiciler "Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu soruyor.

Fragmanın durumu

İzleyicilerin beklentisi yüksek olsa da, AN itibariyle Eşref Rüya 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Fragmanda öne çıkanlar

Yeni bölüm tanıtımında Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in performansı dikkat çekiyor. Fragmanda, Sertab Erener'in klasikleşmiş eseri "Rüya" eşliğinde duygusal anlar yer alıyor; bu sahneler karakterlerin iç çatışmasını ve Eşref cephesindeki karışıklığı vurguluyor.

Eşref'in şüpheleri

Yeni bölümün en çarpıcı gelişmesi, Eşref'in ekibinde bir muhbir olduğundan kuşkulanması. Dert sofrasında çalan "Seni Yazdım Kalbime" anı sırasında Eşref, geçmişini didikleyip sırlarını açığa çıkaran bu kişiyi bulmakta kararlı olduğunu söylüyor. Polisin depoyu bastığı haberiyle Eşref, bir sızıntının daha varlığını fark ediyor ve soluğu Nisan'ın kapısında alıyor.

Dinçer ve Tufan arasındaki gerilim

Dinçer, Nisan'ı kariyeri üzerinden manipüle ederek Eşref'ten uzaklaştırma planlarını sürdürüyor; Eşref ise Dinçer'i doğrudan karşısına alıp rest çekiyor. Öte yandan Kadir'in kontrol çabalarına rağmen Tufan'ın başına buyruk hamleleri operasyonu riske atıyor. Gürdadallar ailesine yapılan saldırı sonrası Tufan'ın intikam peşindeki avı, kedi-fare oyununa dönüşüyor; kimlerin avlanacağı 24. bölümde netleşecek.

Reyting ve çekim mekanları

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekortmeni olan proje, başrol uyumu ve beklenmedik senaryo dönüşleriyle konuşuluyor. Dizi sosyal medyada sık sık "TT" olurken, İstanbul'un tarihi yalılarından arka sokak aksiyonlarına kadar geniş bir çekim yelpazesi sunuyor.

Oyuncu kadrosu

Oyuncu Kadrosu: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Umut Karadağ, Macit Koper.

Son söz

Fragman hakkındaki tartışmalar sürse de, AN itibariyle Eşref Rüya 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler yeni tanıtımın yayımlanacağı anı bekliyor.

