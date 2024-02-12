Afra Saraçoğlu, reklam sektörünün gözdesi haline geldi bu üçüncü anlaşması!

Afra Saraçoğlu, reklam sektöründe fırtına gibi esiyor

Yalı Çapkını dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, reklam sektöründe de aranan isim oldu. Bu yıl içinde üçüncü reklam anlaşmasını imzalayan güzel oyuncu, bir çikolata markasının yeni yüzü seçildi.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parladı

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Dizideki rol arkadaşlarıyla uyumlu bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Saraçoğlu, dizideki çarpıcı güzelliğiyle de dikkat çekti.

Reklam anlaşmaları peş peşe geldi

Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam sektöründe de büyük ilgi gördü. Geçen yıl Garnier ile yaptığı anlaşma bu şubat ayında sona eren oyuncu, bu yıl içinde Defacto ve Elidor gibi iki büyük markayla daha reklam anlaşması yaptı. Güzel oyuncu, son olarak da Ülker'in çikolata markasının yüzü oldu. Saraçoğlu'nun yeni reklam filmi için iki hafta önce çekimler tamamlandı. Reklam filmi yakında ekranlarda olacak.