Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine Çukur'un bomba ismi dahil oldu! İşte o isim

İnci Taneleri dizisi, cezaevinden çıkan Azem’in kayıp hayatını yeniden kurma çabasını anlatıyor. Dilber’le yaşadığı ilişki, geçmişin sırları ve acılarıyla yüzleşmesine neden oluyor. Reyting rekorları kıran dizide Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka gibi ünlü oyuncuların rol aldığı diziye başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu da dahil oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine Çukur'un bomba ismi dahil oldu! İşte o isim
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İnci Taneleri dizisine yeni isim: Nusret 

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” yeni bölümüyle yine izleyenleri şaşırtıyor. Dizinin ilk bölümünde Kubilay Aka’nın ardından Çukur’un başarılı oyuncusu da kadroya katıldı. “İnci Taneleri” dizisi Youtube’da 17 saat içinde 2 milyondan fazla izlenerek büyük bir ilgi topladı. Dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin Sincanlı Erkal Sonel’in seslendirdiği “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde yaptığı pavyon dansı da çok beğenildi. Dans sahnelerinin reytingi 12’yi bulduğu söylendi.

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine Çukur'un bomba ismi dahil oldu! İşte o isim

Rıza Kocaoğlu dizide Nusret rolünde

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, BKM imzalı dizinin ikinci bölümünde de sürprizler bitmiyor. Tuzak dizisinden sonra yeniden ekranlara dönen Rıza Kocaoğlu, popüler dizide “Nusret” adlı bir karakteri canlandırıyor. Nusret karakteriyle ilk kez cezaevinde karşılaşacağız. Serbest kaldığında başına neler geleceği ise merak konusu.

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