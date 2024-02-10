Kirli Sepeti dizisi Ece kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevcan Yaşar’ın hayatı

Kirli Sepeti Ece'yi kim oynuyor, gerçek ismi ne? Kirli Sepeti Ece kimdir, kaç yaşında?

NOW TV’nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, her pazar akşamı izleyicilerle buluşuyor. Dizide, İstanbul’un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatları anlatılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi isimler yer alıyor.





Dizinin yeni bölümünde, Ece karakterine hayat veren Sevcan Yaşar, dikkat çekti. Ece, sitede çalışan hizmetlilerden biri olan Songül’ün (Ayça Bingöl) kız kardeşidir. Songül, Ece’yi büyütmüş ve onun için her şeyi yapmıştır. Ece ise Songül’ün fedakarlıklarına karşılık, ona sıkıntı çıkartan, sorumsuz ve bencil bir genç kızdır. Ece, sitede yaşayan zenginlerin hayatlarına özenir ve onlarla arkadaşlık kurmaya çalışır.

Peki Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Sevcan Yaşar’ın biyografisi…

Sevcan Yaşar kimdir?

Sevcan Yaşar, 8 Şubat 1990 yılında İzmir’de doğdu. 23. Miss Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Çin’de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da Türkiye’yi temsil ederek birinci oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Sevcan Yaşar, İstanbul’a yerleşerek oyunculuk eğitimi aldı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdürdü.





Sevcan Yaşar, televizyon kariyerine 2012 yılında Kayıp Şehir dizisiyle başladı. Daha sonra Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol aldı. 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021 yılında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Neyran karakterini canlandırdı. 2023 yılında Yalı Çapkını dizisinde Sinem karakterine hayat verdi. 2024 yılında ise Kirli Sepeti dizisinde Ece karakterini oynamaya başladı.

Sevcan Yaşar, sinema kariyerinde ise Soygun Oyunu: Büyük Vurgun ve Ah Be Birader filmlerinde rol aldı.

Sevcan Yaşar, kendisi gibi oyuncu olan Sermiyan Midyat ile bir süre aşk yaşadı. Ancak çift, 2020 yılında ayrıldı.

Sevcan Yaşar’ın dizileri





Kirli Sepeti (2024- ) - Ece

Yalı Çapkını (2023) - Sinem

Evlilik Hakkında Her Şey (2021) - Neyran

Sen Çal Kapımı (2020) - Sevda (Konuk oyuncu)

Erkenci Kuş (2018-2019) - Aylin Yükselen

Bahtiyar Ölmez (2018) - Nisan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2017, 2019) - Esra Boran

Aramızda Kalsın (2014-2015) - Nehir

Böyle Bitmesin (2013) - Sevda

Kayıp Şehir (2012-2013) - (Konuk oyuncu)

Sevcan Yaşar’ın filmleri

Ah Be Birader (2022) - Buket

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (2022) - Nehir Lalik