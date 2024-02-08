Atv’nin drama departmanı yenilendi! İşte detayları

Atv'nin Drama Departmanında Yeni Dönem

Atv, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerine ev sahipliği yapan kanal olarak dikkat çekiyor. "Kardeşlerim", "Kuruluş Osman", "Safir", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Aldatmak" ve "Ateş Kuşları" gibi reyting rekortmeni dizileri ekrana getiren atv'nin drama departmanında önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Atv'nin Yeni Drama Müdürü Elçin Hanbay Kaya

Atv'nin yönetim kadrosunda yapılan yeni atamalar sonucunda, kanalın drama departmanının başına Elçin Hanbay Kaya getirildi. TV ve sinema sektöründe deneyimli bir isim olan ve uzun yıllardır atv dramalar biriminde çeşitli görevler üstlenen Kaya, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren Dramalar Müdürü olarak görev yapacak.

Gürhan Özçiftçi ve Pınar Canbaz Yükseldi

atv'nin eski Dramalar Müdürü olan Gürhan Özçiftçi, yeni yapılanmada Dramalar Grup Müdürlüğüne terfi etti. Özçiftçi, Atv'nin haftanın altı günü yayınlanan dizilerinin kalitesini ve başarısını artırmak için çalışacak. Film Değerlendirme Müdürlüğü'ne ise Pınar Canbaz atandı. Canbaz, Atv'nin film portföyünü yönetecek ve yeni projeleri değerlendirecek.

Mutlu İnan ve Emine İdil Zaimoğlu Ayrıldı

atv bünyesinde uzun yıllar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mutlu İnan ve Araştırma Planlama Departmanı Müdürü Emine İdil Zaimoğlu, atv ile yollarını ayırdı. İki isim de atv'ye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi.