Kızılcık Şerbeti ''Azra'' karakteri Sema Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Azra Kim? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu da her geçen gün büyüyor. Son olarak diziye Sema Öztürk katıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti Azra kim? Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti Azra Kim?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Azra karakterine Sema Öztürk hayat veriyor. Azra, dizide Metehan'ın (Rahimcan Kapkap) ilgisini çeken bir kadın. Metehan, daha önce Mihri'ye (Gizem Yanık) karşı duygularını açıklamış ancak reddedilmişti. Son bölümde ise Mihri'nin değişen görünümüne hayran kalmıştı. Azra ve Metehan arasında neler olacağı ise merak konusu.

Sema Öztürk Kimdir?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle oyunculuğa adım attı. Öztürk, Kurtlar Vadisi Pusu, Gurbet Kuşları, O Hayat Benim, Ayrılsak da Beraberiz, Karadayı, Kara Melek, Melekler Adası, Hacı gibi pek çok dizide oynadı. Tecrübeli oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde Azra rolüyle izleyici karşısına çıkacak.