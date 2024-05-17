Bahar dizisinden sevenlerini kahredecek gelişme! Final tarihini belirledi mi?

Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran Bahar dizisi ile ilgili izleyenlerini yeni bir gelişme yaşandı. Her salı olduğu gibi yeni bölümde de izleyiciyi ekrana kiliteleyeceğe benziyor. Detaylar haberimizde…







DEMET EVGAR'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU! 3 OYUNCU TRANSFERİ... BAHAR DİZİSİ İÇİN FİNAL TARİHİ VERİLDİ

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi 12. bölüm ilk fragmanıyla ekranlara geldi. Fragmanda Rengin, Bahar'a "Ne zaman boşanmayı düşünüyorsun?" şeklinde sorduğu sorusu dikkat çekerken Bahar'ın Evren'i başka bir kadınla teknede görünce verdiği tepki izleyicinin merakını daha da artırdı. Fragmanda yeni bölüme dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Bahar dizisinin yeni bölümü için yayınlanan ilk fragman kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Fragmanda Evren Hoca'nın teknede kadınla birlikte görüntüleri 12. bölüm fragmanına damga vurdu. Öte yandan Bahar dizisinin sezon bitiş tarihi açıklandı. İşte diziye dair en son merak edilenler ve gelişmeler bültenimizde...

BAHAR O TARİHTE FİNAL YAPACAK

11 Haziran'da ara verilmesi planlanan dizi için izleyicilerin heyecanla beklediği dönem başlayacak.

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Rengin'in "Ne zaman boşanacaksın?" sorusu Bahar'ı şok ederken ekran başındakileri de merakla bekletirken Bahar'ın yanında durup destekleyen yine Evren oldu.

Evren'in teknesinde uyurken yakalanan Dora'nın kimliği merak konusu olurken, Bahar'ın Dora ve Evren'i gördüğü sahnedeki tepkisi dikkat çekti.

DEMET EVGAR'IN YENİ PROJESİ GELİYOR

Demet Evgar, sezon finalinin ardından yerinde durmayacak ve tiyatro projelerinden biri olan "Afife" adlı oyunun provalarına başlayacak. Türk tiyatrosunun ikon isimlerinden Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyacak.

Güzel oyuncu dizi taile girdiği anda boş durmayacak ve Türk tiyatrosunun ikon isimlerinden Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyacak.

3 FLAŞ OYUNCU

Tilbe Saran, Necip Memili ve Ayta Sözeri'nin oyunun kadrosuna katılacak.