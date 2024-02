Baturay Özdemir’in “Komedi Kulübü” GAİN’de!

Baturay Özdemir Komedi Kulübü”yle GAİN’de

Stand up sahnesinin genç ve başarılı isimlerinden Baturay Özdemir, yeni programı “Komedi Kulübü”yle izleyicileri kahkahaya boğuyor. Bugün yayınlanan iki bölümüyle büyük ilgi gören program, GAİN’de izlenebiliyor.

Baturay Özdemir her bölümünde farklı komedyen arkadaşlarını ağırlıyor

Yeni programı “Komedi Kulübü”yle GAİN’de seyirci karşısına çıkan Baturay Özdemir, her bölümünde farklı bir komedyen dostunu konuk ediyor. Programda, stand-up sahnesinin yetenekli otuz altı isminin gösterileri yer alıyor.

GAİN Komedi Kulübü 8 bölüm sürecek

“GAİN Komedi Kulübü” 8 bölümden oluşuyor ve her hafta bir bölüm yayınlanıyor. On yedi yaşında stand-up yapmaya başlayan ve gösterileriyle büyük beğeni kazanan Baturay Özdemir’in GAİN Komedi Kulübü’nde ağırlayacağı komedyenler şöyle: Ali Congun, Alper Ustagil, Ayşegül Doğan, Aytaç Emet, Barış Balkır, Bayram Oğuz Güngör, Bejna Demir, Berkan Karadede, Berkant Priştine, Caner Omur, Ceylan Ünal, Doğan Tunçel, Doruk Kaparlar, Eda Kibar, Eda Özyurt, Elif Çorumlu, Emre Can Çalışkan, Emre Tekin, Gözde Karakaya, Haluk İstanbullu, Hassan OJ, Hidayet Tılı, İstiklal Akarsu, Jan Scott Forman, Lady Malumat, Larla G., Musti Kusti, Muzaffer Aksoy, Nilüfer Yüce, Özkan Çelik, Sefkan Sulakdağ, Serdar Sezgin, Taha Ercoşkun, Tolga Üyken, Yasin Çam, Yoshi Enomoto ve Yusuf Bilal Altıntaş…