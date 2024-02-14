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Dün Akşam yayınlanan ''Bahar'' ve ''Senden Önce'' dizilerinin reytingleri belli oldu! İşte reyting sonuçları ve ikinci bölüm tanıtımları

Bahar dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde zirveye oturdu. Senden Önce dizisi ise reytinglerde hayal kırıklığı yarattı. İki dizinin de 2. bölüm tanıtımları yayınlandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:50
Dün Akşam yayınlanan ''Bahar'' ve ''Senden Önce'' dizilerinin reytingleri belli oldu! İşte reyting sonuçları ve ikinci bölüm tanıtımları

Bahar ve Senden Önce dizilerinin reyting sonuçları ve 2. bölüm tanıtımları

Bahar dizisi reytingleri zirveye taşıdı

Bahar dizisi, dün akşam ekran macerasına başladı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 3.75 reytingle 7. sırada yer alırken, AB kategorisinde 4.99 reytingle 2. ve ABC1 kategorisinde 4.93 reytingle 3. oldu.

Dün Akşam yayınlanan ''Bahar'' ve ''Senden Önce'' dizilerinin reytingleri belli oldu! İşte reyting sonuçları ve ikinci bölüm tanıtımları

Senden Önce dizisi reytinglerde geride kaldı

Salı akşamlarının yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini üstlendiği dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 2.29 reytingle 14., AB kategorisinde 1.54 reytingle 16. ve ABC1 kategorisinde 2.20 reytingle 14. oldu.

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