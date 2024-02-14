Dün Akşam yayınlanan ''Bahar'' ve ''Senden Önce'' dizilerinin reytingleri belli oldu! İşte reyting sonuçları ve ikinci bölüm tanıtımları

Bahar ve Senden Önce dizilerinin reyting sonuçları ve 2. bölüm tanıtımları

Bahar dizisi reytingleri zirveye taşıdı

Bahar dizisi, dün akşam ekran macerasına başladı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 3.75 reytingle 7. sırada yer alırken, AB kategorisinde 4.99 reytingle 2. ve ABC1 kategorisinde 4.93 reytingle 3. oldu.

Senden Önce dizisi reytinglerde geride kaldı

Salı akşamlarının yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini üstlendiği dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 2.29 reytingle 14., AB kategorisinde 1.54 reytingle 16. ve ABC1 kategorisinde 2.20 reytingle 14. oldu.