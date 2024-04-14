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Ece Üner, X/Twitter'da linç edildiğini söyleyerek isyan etti!

Haber spikeri ve sunucu Ece Üner, sivri dilli yorumları ve tepkileriyle sık sık gündeme gelen bir isim. Son zamanlarda ise paylaşım platformu X'te maruz kaldığı linç saldırılarıyla gündemde.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 12:58
Ece Üner, X/Twitter'da linç edildiğini söyleyerek isyan etti!

Sözcü TV'de program yapan Ece Üner, sosyal medyada yaşadığı linç kampanyasına tepki gösterdi. Paylaşım platformu X hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, yıllardır halkın ve hakkın sesi olmaya çalıştığını vurgulayarak, hiçbir siyasi parti veya güç odağına bağlı olmadığını belirtti. Üner, işini hür iradesiyle yaptığını ve sadece vicdanına hesap verdiğini ifade etti.

Ayrıca, artık Ana Haber bültenini sunmadığını ve sık sık ekranlarda olmadığını dile getirdi. Parti ayrımı yapmaksızın yanlışları eleştirebileceğini ve güncel haberlere yorum yapabileceğini söyledi. Eleştirilere yanıt vererek, Beşiktaş'taki ve Antalya'daki facialarla ilgili net bir duruş sergilediğini ve CHP'yi sertçe eleştirebileceğini belirtti.

Sinirlerine hakim olamayarak, eleştirenlere "tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin" şeklinde sert bir yanıt verdi ve insanları meşgul etmemeleri gerektiğini vurguladı. Dünyada gerçek bir savaşın çıkmak üzere olduğunu belirterek, sosyal medyanın daha önemli konulara odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ece Üner

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