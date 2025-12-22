Ehram: Erzurum'un geleneksel kumaşı moda dünyasına dönüyor

Erzurum ve çevresinde kadınların örtü olarak kullandığı ehram, büyük ölçüde terkedilmesine rağmen el atölyelerinde farklı tasarımlarla yeniden yorumlanıyor. Koyun yününden elde edilen ince ipliklerin dokunmasıyla ortaya çıkan bu kumaş, giyimden süs eşyalarına, tablolardan yastıklara kadar uzanan bir ürün yelpazesine dönüştürülüyor.

Tarihçe ve üretim alanı

Ehram, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van, Malatya ve Kayseri gibi illerde geçmişten günümüze geleneksel olarak üretilen bir dış giysisinin adını taşıyor. Yazılı kaynaklarda ehramın başlangıcına dair kesin bilgi yoksa da, bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı belirtiliyor.

İplikten kumaşa: Teknik ve malzeme

Ehram kumaşı, koyunun 6-7 aylarında kırkılan uzun telli yününden elde edilen ipliklerin, düz yüzeyli mekikli dokuma ile işlenmesiyle meydana geliyor. Bölge halkı bu yünün tellerinin uzun olduğuna, yağmurda çekmeyeceğine inanıyor. Ehramın değeri ipin inceliğiyle doğru orantılı olarak ölçülüyor. Genellikle kahverengi, siyah ve krem gibi yünün doğal renkleri kullanılıyor; renkli iplerle dokuma sırasında veya sonradan elle nakış da işlenebiliyor. Yazın açık, kışın koyu renk tercih edilen ehram, doğal yün oluşu sayesinde örtünmeyle birlikte ısınma avantajı da sağlıyor. Ayrıca Kısır koyun ve koç yününden ehram olmaz ifadesi yörede sıkça vurgulanan bir uygulama bilgisidir.

Güncel kullanım ve tasarım adaptasyonu

Günümüzde geleneksel ehram, el emeği ve kimyasal madde içermeyen yapısıyla hem kadın hem erkek giysileri ve aksesuarlarında kullanılıyor. Erzurum'daki atölyelerde üretilen ürünler arasında kadın el çantası, cüzdan, dizlik, erkek yelekleri, kravat, kemer, anahtarlık ve magnet gibi pek çok ürün bulunuyor. Bu üretimler, geleneksel ehram kullanımını modern tasarıma adapte ederek hem yerel zanaatkârlığın devamını sağlıyor hem de moda dünyasında yeni bir yer edinmesini mümkün kılıyor.

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE KADINLARIN ÖRTÜ OLARAK KULLANDIĞI EHRAM, BÜYÜK ÖLÇÜDE TERKEDİLMESİNE RAĞMEN MODA DÜNYASINA FARKLI TASARIMLARLA GİRMESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR.