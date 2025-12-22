Hadrianopolis Antik Kenti Eskipazar'da: Mozaikler ve Roma Mirası

Hadrianopolis Antik Kenti Eskipazar'da İlgi Odağı Oluyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

"Karadeniz’in Zeugması" olarak anılan antik kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanınca alan, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İhlas Haber Ajansı muhabirine yansıyan bilgilere göre, bölgedeki düzenlemeler ve yeni arkeolojik bulgular ziyaretçi sayısını artırdı.

Arkeolojik Bulgular ve Bölge Turizmine Katkısı

Hadrianopolis, Roma dönemine ait yapıları, mozaikleri ve dini mimari örnekleriyle öne çıkıyor. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan hamam, kilise, savunma yapıları ve taban mozaikleri, ziyaretçilere geçmişin izlerini yakından görme imkânı sunuyor. Özellikle hayvan figürleriyle süslü mozaikler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor.

Ziyaretçi İzlenimleri

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kaan Eker, Kocaeli’nden geldiğini belirterek, "Yıllar önceden biz buralara gelmiştik. Hiç böyle değildi. Sadece birkaç bölüm mevcuttu. Burayı merak ettik. Çünkü sosyal medya sayfalarında, Eskipazar’ın yerlerinde bazı paylaşımlar yapılıyordu buralarla ilgili. Buranın geliştiğini ve yeni kazıların yapıldığını gördük. Kazı çalışması daha da devam ediyor" dedi. Eker, antik kentin hem Eskipazar hem de ülke için önemli olduğunu ifade ederek ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Kayseri’den gelen Zeynep Erkin ise, "Önceden televizyonda görmüş olduğum Hadrianapolis’i de görmek istedim. Açıkçası bu kadar iyi korunmuş bir tarihi doku beklemiyordum. Özellikle mozaikler ve desenleri, figürleri çok etkileyici" diye konuştu. Erkin, "Burada gezerken 1500 yıllık bir tarihin içinde geziyor gibi hissediyorsunuz" şeklinde duygularını paylaştı ve "İlerleyen zamanlarda da ortaya çıkarılacak olan eserler ve kazılarla beraber burası ülkemiz açısından da önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

