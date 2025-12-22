DOLAR
Kartepe'de "Küçük Cesaretler Kulübü" sahnelendi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Küçük Cesaretler Kulübü" oyunu, interaktif bölümlerle çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:13
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Küçük Cesaretler Kulübü", çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oyun, renkli sahne tasarımıyla dikkat çekti ve cesaret, özgüven, arkadaşlık ve dayanışma gibi temaları eğlenceli bir dille anlattı.

Oyunun interaktif bölümlerinde çocuklar gösterinin bir parçası olarak sahneye dahil oldu; böylece izleyiciler keyifli ve katılımcı bir deneyim yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

