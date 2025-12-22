Kartepe'de "Küçük Cesaretler Kulübü" sahnelendi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Küçük Cesaretler Kulübü", çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oyun, renkli sahne tasarımıyla dikkat çekti ve cesaret, özgüven, arkadaşlık ve dayanışma gibi temaları eğlenceli bir dille anlattı.

Oyunun interaktif bölümlerinde çocuklar gösterinin bir parçası olarak sahneye dahil oldu; böylece izleyiciler keyifli ve katılımcı bir deneyim yaşadı.

KARTEPE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, "KÜÇÜK CESARETLER KULÜBÜ" ADLI ÇOCUK OYUNU İZLEYİCİYLE BULUŞTU.