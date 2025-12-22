Diyarbakır'ın Zaferi: Deniz Güler TTGA Yönetim Kurulu'na Seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu (TTGA) için düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi seçimlerinde, Diyarbakır adayı Deniz Güler seçimi kazanarak ajans yönetim kurulunda bölgeyi temsil etmeye hak kazandı.

Seçim Detayları

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölgede, bölge turizm işletmeleri temsilcilerinin oy kullandığı seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı. Diyarbakır ve Gaziantep'te kurulan sandıklarda, Diyarbakır adayı Deniz Güler ile Şanlıurfa adayı Muhammet Harun Küçük yarıştı. Toplam 354 oyun geçerli sayıldığı seçimde Deniz Güler 184 oy, Muhammet Harun Küçük ise 170 oy aldı.

Diyarbakır'da Birliktelik ve Destek

Seçimde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde kentteki turizm paydaşlarının ortak hareket etmesi dikkat çekti. DTSO koordinasyonunda yürütülen süreçte, Diyarbakır merkezli turizm meslek örgütleri ve sektör temsilcileri tek aday etrafında birleşerek güçlü bir dayanışma sergiledi. Bu birliktelik, sadece Diyarbakır'da değil, Batman, Mardin, Siirt, Gaziantep ve Şırnak illerindeki otelciler ve turizm işletmecileri tarafından da destek buldu.

Bölge genelinde kullanılan oyların önemli bir bölümünü alan Deniz Güler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni TTGA Yönetim Kurulu’nda temsil edecek.

Adayın Değerlendirmesi ve Teşekkür

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Deniz Güler, elde edilen sonucun kurumsal bir başarı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bu sonuç sadece şahsımın değil, Diyarbakır’ın ve bölgenin ortak başarısıdır. Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, sürece destek veren tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu birliktelik, Diyarbakır’ın turizm vizyonunun bir yansımasıdır. Bu bir Diyarbakır zaferidir. Ayrıca bu seçimlerde bizlere destek veren Gaziantep Otelciler Derneğine ve Yönetimine teşekkür ediyorum."

TTGA'da Bölge Temsilinin Önemi

TTGA Yönetim Kurulunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına Diyarbakır’dan bir ismin yer almasının, bölgenin turizm potansiyelinin ulusal ölçekte daha güçlü temsil edilmesi açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. DTSO’nun uzun süredir sürdürdüğü turizm odaklı çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin bu sonucun elde edilmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Turizm Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında faaliyet gösterirken, ajansın yönetim kurulu 11 kişiden oluşuyor. Ajans, Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı turizm tanıtımı ile turizm politikalarının geliştirilmesinde stratejik görev üstleniyor.

