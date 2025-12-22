MasterChef Şefleri Bursa'da: Şeflerin Rotası Merinos Parkı'nda

Türkiye'nin sevilen şefleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla gerçekleşen Şeflerin Rotası etkinliği, Merinos Parkı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik, lezzet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Program ve katılımcılar

MasterChef Türkiye'nin tanınmış isimlerinin sahne aldığı organizasyonda ayrıca Hasan Biltekin, Sergen Özen, Eren Kaşıkçı, Ayaz Geçer, Alican Sabunsoy, Batuhan Bayır, Barboros Yoloğlu, Semihcan Temiz, Beyza Huri Aydın ve Kerem Bilginer de hazırladıkları lezzetleri ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlik, lezzet, ilham ve deneyimi bir araya getirerek Bursa'da adeta festival havası estirdi.

Burfaş B Kafe'nin katkısı

Etkinliğe destek veren BURFAŞ B Kafe, yerel üretimi ve nitelikli hizmet anlayışıyla alanı dolduran vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Kalite, lezzet, gülümseten hizmet" anlayışıyla hizmet veren Burfaş B Kafe, gün boyunca ürünlerini güvenli, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlarla Bursalılara sundu.

Belediye temsilcisi açıklaması ve törensel kapanış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın ciddi bir gastronomi potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Yıldız, "MasterChef Türkiye şefleriyle Bursa’da böylesine önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduk. Bursalılar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bursa’nın gastronomisine verilen katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali’nde yaklaşık 700 bin vatandaşı ağırladık. Eylül’de yapılacak Gastronomi Festivali’nde, MasterChef Sokağı oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Programın sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından ünlü şeflere günün anısına hediye takdim edildi.

