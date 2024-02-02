Gaddar Dizisi Aydan'ın Annesi Oya Kimdir? Neslihan Yeldan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı

Gaddar Dizisinin Oya’sı Neslihan Yeldan Kimdir?

FOX TV'nin "Gaddar" adlı yeni dizisi, 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenirken, senaryo Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, ve son olarak usta oyuncu Neslihan Yeldan gibi başarılı isimler yer alıyor. Neslihan Yeldan, "Gaddar" dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır. Dizinin kadrosu geniş bir oyuncu kadrosunu içeriyor ve izleyicilere aksiyon, polisiye, ve dram türlerini sunmayı amaçlıyor.





Neslihan Yeldan Kimdir?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Sanat yaşamına Ortaoyuncular topluluğunda başlamış ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro dizisindeki Füreyya İşbilir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Tiyatro, sinema ve dizi projelerindeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Yeldan, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da faaliyet göstermiştir.

Neslihan Yeldan'ın filmografisine bakıldığında, birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendiği görülmektedir. Bazı önemli yapımlarda yer aldığı karakterler şunlardır:

Televizyon:

Tatlı Kaçıklar (1996) - Serap

Bir Demet Tiyatro (1997, 2006) - Füreyya İşbilir

Kuzey Güney (2012-2013) - Aynur

İstanbullu Gelin (2017-2019) - Senem

Bizim Hikaye (2018-2019) - Hayat Aslısu

Sen Çal Kapımı (2020-2021) - Aydan Bolat

Gaddar (2024-) - Oya

Sinema:

Organize İşler (2005) - Lalezar

Vücut (2011) - Meltem

Karınca Kapanı (2014) - Münevver Sarıselimoğlu

Deliormanlı (2016) - Ümit Hanım

Neslihan Yeldan, 2024 yılı itibariyle "Gaddar" dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır.





Gaddar Dizisi Nedir?

Gaddar, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi isimlerin paylaştığı Türk yapımı aksiyon, polisiye ve dram türündeki televizyon dizisidir. Dizi, bir polis memuru olan Gökhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatını konu alıyor. Gökhan, bir gün bir suikast girişimine uğrar ve hayatta kalmayı başarır. Ancak, suikastın arkasında kendisine çok yakın olan biri olduğunu öğrenir. Bu olay, Gökhan’ın hayatını altüst eder ve onu intikam peşinde koşmaya iter.

Gaddar Dizisindeki Oya Kimdir?

Gaddar dizisindeki Oya, Aydan’ın (Laçin Ceylan) annesi, Gökhan’ın kayınvalidesi ve Emre’nin (Fatih Berk Şahin) büyükannesidir. Oya, zengin ve güçlü bir iş kadınıdır. Kızı Aydan’ı çok sever ve onun mutlu olmasını ister. Ancak, kızının Gökhan’la evlenmesine karşı çıkar. Çünkü, Gökhan’ın geçmişinde karanlık sırlar olduğunu düşünür. Oya, Gökhan’ın suikast girişiminden sonra onu korumak için elinden geleni yapar. Ancak, Oya’nın da Gökhan’la ilgili bilmediği şeyler vardır.





Gaddar Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Gaddar dizisi, her Cuma akşamı saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanıyor. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler, FOX TV’nin resmi web sitesi, YouTube kanalı veya mobil uygulamasından dizinin bölümlerine ulaşabilirler.