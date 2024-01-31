Gaddar dizisi Enver karakteri kim? Alper Çankaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaddar Enver öldü mü?

Gaddar’ın Enver’i Alper Çankaya’nın Hayat Hikayesi

GFOX TV’nin yeni dizisi Gaddar, 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Hürer Ebeoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi isimler yer alıyor. Dizide Enver karakterini canlandıran Alper Çankaya, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de, Dağhan’ın kardeşi Yağmur'un sevgilisi ayrıca mahallesindeki mekanlara göz diken, acımasız ve zeki bir adam olan Enver. Enver’i canlandıran oyuncu ise, Alper Çankaya. Peki Alper Çankaya kimdir? Alper Çankaya’nın hayatı, kariyeri, oynadığı diziler ve filmler haberimizde





Alper Çankaya Kimdir?

Alper Çankaya, 1990 yılında Tekirdağ’ın kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisat Bölümüne başladı, ancak 2012 yılında eğitimini yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne geçti. Üniversite yıllarında, Bilkent Tiyatrosu’nda birçok oyunun sahnelemesinde yer aldı ve bu süreçte Aleksey Burago, Daniel Irizarry, Erdal Küçükkömürcü, Jason Hale, Işıl Kasapoğlu, Zeynep Ekin Öner gibi tanınmış yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Ayrıca, Method Acting ve Linklater Voice Seminerleri gibi eğitimlere de katıldı. 2016 yazında Shangai Theatre Academy bünyesinde burslu olarak geleneksel Çin operası eğitimi alan Çankaya, 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda eğitmenlik ve reji asistanlığı görevlerini üstlendi.

Alper Çankaya’nın Oyunculuk Kariyeri

Mezuniyetinin ardından, sınıf arkadaşlarıyla birlikte sahne 367’yi kuran sanatçı, tiyatro çalışmalarının yanı sıra Vatanım Sensin, Söz Senettir, Çukur, Baba, Yargı, Aile ve Gaddar gibi çeşitli film ve dizilerde de kendine yer buldu. Alper Çankaya, ilk olarak 2016 yılında Vatanım Sensin dizisinde Cevdet’in askeri olan Hüseyin rolüyle ekranlara geldi. Ardından, 2020 yılında Söz Senettir filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2021 yılında ise, Çukur dizisinde Cumali Koçovalı’nın hapishanedeki arkadaşı olan Cemil karakterini canlandırdı. 2022 yılında Baba filminde, 2023 yılında Yargı dizisinde ve 2023 yılında Aile dizisinde Bedri rolüyle izleyiciyle buluşan Çankaya, Aile dizisi final yaparken, Gaddar dizisine transfer oldu. Çankaya, Gaddar dizisinde mahalledeki mekanlara ele geçirmeye çalışan karanlık bir adam olan Enver rolünü canlandırıyor.



