Gaddar'ın Komiser Gürkan'ı Kübra'nın Serhat'ı çıktı! Gaddar dizisi Gürkan kim, gerçek ismi ne?

Gaddar Dizisi Komiser Gürkan Kim, Dağhan'dan ne İstiyor? Aytek Şayan’ın Hayatı ve Kariyeri

Gaddar, Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 2024'ün en iddaalı dizisi olarak 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk otururken, senaryo Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin başrollerinde ise Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi usta isimler bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Aytek Şayan. Son olarak Netflix'in Kübra dizisinde Serhat karakterine hayat veren Aytek Şayan Gaddar dizisinde Gürkan Komiser karakterini oynuyor. Gürkan karakterine hayat veren Şayan'ın performansı merakla bekleniyor.





Aytek Şayan Kimdir?

1985 yılında İzmir'de doğan Aytek Şayan, veterinerlik eğitimi aldıktan sonra sanat dünyasına adım attı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Şayan, tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı. Barbaroslar dizisindeki Şahbaz karakteriyle dikkat çekti ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki Lais karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şu anda FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar'da Emniyet Amiri Gürkan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Aytek Şayan'ın Rol Aldığı Bazı Projeler:





- Gaddar (Emniyet Amiri Gürkan, TV Dizisi 2024)

- Kübra (Serhat, TV Dizisi 2024)

- Çöp Adam (Sarp, TV Dizisi 2023)

- Hay Sultan (Turahan, TV Dizisi 2023)

- Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (Şahbaz, TV Dizisi 2021-2022)

- Bana Karanlığını Anlat (İmam, Sinema Filmi 2022)

- Uyanış: Büyük Selçuklu (Rüstem, TV Dizisi 2020-2021)

- Kuzgun (Ali, TV Dizisi 2019)

- Diriliş: Ertuğrul (Lais, TV Dizisi 2018)

- İsimsizler (Bozan Erol, TV Dizisi 2017)

- Yok Olan (TV Dizisi 2016)

38 yaşındaki Aytek Şayan, İzmir doğumlu ve evlilik durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Şayan'ın oyunculuk kariyeri ve performansı, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. FOX TV'nin Gaddar'daki rolüyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



