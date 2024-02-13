Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, kim kimdir? Dizinin konusu

Senden Önce dizisinin konusu nedir?



Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin hikayesi şu şekilde; Entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir aşk hikayesini anlatıyor. Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve’yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra’yla Hakan… Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır. Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır. Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve “senden kalanları temizlemek benim işim” der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?





Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosunda, Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra), Tansel Öngel (Kaan), Altan Erkekli (Derman), Nalan Kuruçim (Semiha), Taha Ünal (Emir), Uğur Biçer (Serdar), Uğur Uzunel (Ömer), Işıl Dayıoğlu (Adalet), Bera Aydınlı (Seda), Elif Baysal (Zeynep), Kadim Yaşar (Cemal), Lidya Atlik (Nurten), Ahmet Fuat Onan (Yusuf) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Senden Önce dizisi nerede çekiliyor?

Senden Önce dizisinin çekimleri, Şile başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam ediyor. Dizinin tanıtım fragmanları ve afişleri de büyük ilgi görüyor.

Senden Önce dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Senden Önce dizisinin senaryosu, Başak Anigün tarafından kaleme alınmış. Dizinin hikayesi, Till Death isimli yabancı diziden uyarlanmış. Till Death dizisi, 2017 yılında yayınlanmış ve bir evlilik yıldönümünde, kocasının kendisini öldürmeye çalıştığı bir kadının hayatta kalma mücadelesini konu almıştı. Senden Önce dizisi ise, bu hikayeyi Türk kültürüne ve mahalle hayatına uyarlayarak, farklı bir bakış açısı sunuyor.

Senden Önce dizisi ne zaman başlayacak?



Senden Önce dizisi, 13 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de başlayacak. Dizinin ilk bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Kanal D’nin web sitesinden veya mobil uygulamasından da izleyebilirler.