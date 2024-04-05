Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2024 puan purumu ve elenen isim

Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir hafta sona erdi. 5 Nisan 2024 tarihli bölümde Hatay katmeri yapıldı ve haftanın birincisi belli oldu.

Gün Birincisi:

Gün boyunca en yüksek puanı alan ve 1 çeyrek altın ödülünün sahibi olan gelin Aleyna Demir oldu.

Haftanın Birincisi:

Haftanın finalinde 76 puana ulaşarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Yeşim Öksüz oldu. Damla Çınar 64 puanla ikinci, Aleyna Demir 62 puanla üçüncü, Özlem Avan ise 43 puanla dördüncü oldu.

Elenen İsim:

Haftanın en düşük puanını alan Özlem Avan yarışmaya veda etti.

Puan Durumu (Toplam):

Yeşim Öksüz: 76 puan

Damla Çınar: 64 puan

Aleyna Demir: 62 puan

Özlem Avan: 43 puan