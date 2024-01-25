İnci Taneleri dizisi Cihan kimdir, nereli? İşte Cihan'ın gerçek hikayesi

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Piraye karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan karakterini, Güven Kıraç, Kasım karakterini, Yasemin Baştan ise Nergis karakterini canlandırıyor. Peki dizide Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka kim, kaç yaşında nereli?





Kubilay Aka kimdir?

Kubilay Aka: Türk Oyuncu ve Televizyon Sunucusu

Türk oyuncu ve televizyon sunucusu Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havaalanı Yönetim bölümünde devam eden Aka, oyunculuk kariyerine ilginç bir şekilde başladı.

Muğla-Milas'ta özel bir havalimanı şirketinde çalışırken, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrolünde olduğu "Vatanım Sensin" dizisinin deneme çekimlerine katılma fırsatı yakalayan Kubilay Aka, bu deneme çekimleriyle oyunculuk dünyasına adım attı. Dizide canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle dikkatleri üzerine çekti ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Oyunculuk yeteneğini geliştirmek adına oyunculuk eğitimi de alan Kubilay Aka, 2017-2021 yılları arasında senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı "Çukur" dizisinde Celasun Gümüş karakterini canlandırdı. Bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

2018 yılında "Aşk Bu Mu?" filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Aka, 2020-2021 yıllarında Netflix'te yayınlanan "Aşk 101" dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla övgü topladı.

1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV'de başlayan "Maske Kimsin Sen?" adlı yarışma programını sunan Kubilay Aka, jürisi Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy ile birlikte izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Kubilay Aka, 2024 yılında Kanal D'de ekranlara gelen "İnci Taneleri" dizisinde Cihan karakterini canlandırmaktadır. Dizide, Melis Sezen, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Ece Yüksel gibi önemli isimlerle bir araya gelmiştir.

Kubilay Aka, aynı zamanda şarkıcıdır. Çukur dizisi için Hayko Cepkin ile “Gamzendeki Çukur” ve Toygar Işıklı ile “Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur” adlı şarkıları seslendirmiştir. Ayrıca Cem Adrian ile “Vazgeçtim Yokluğundan” ve Aşk Bu Mu? filmi için “Kopar” adlı şarkıları yapmıştır. Çukur dizisi ekibi ile birlikte “Çukurspor” adlı şarkıyı da söylemiştir.





Kubilay Aka, özel hayatını gizli tutmaktadır. Daha önce Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştır. Kubilay Aka’nın şu anda sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Kubilay Aka kaç yaşında? Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Kubilay Aka, 28 yaşındadır.

Kubilay Aka nereli? Kubilay Aka, İstanbul’da doğmuştur. Kubilay Aka aslen Adanalıdır.

Kubilay Aka sevgilisi var mı? Kubilay Aka, özel hayatını gizli tutmaktadır. Kubilay Aka’nın şu anda sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı? Kubilay Aka, Vatanım Sensin, Çukur, Aşk 101, Cam Tavanlar, Oğlum, Maske Kimsin Sen? ve İnci Taneleri dizilerinde oynadı.