İnci Taneleri dizisi Nergis kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? İşte Nergis'in gerçek hikayesi

İnci Taneleri dizisi Nergis'i kim oynuyor, gerçek ismi ne?

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Piraye karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan karakterini, Güven Kıraç, Kasım karakterini, Yasemin Baştan ise Nergis karakterini canlandırıyor. Peki dizide Nergis karakterini canlandıran Yasemin Baştan kim, kaç yaşında nereli?





Yasemin Baştan kimdir? Yasemin Baştan: Türk Dizi Oyuncusu

Yasemin Baştan, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir Türk dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Baştan, kariyerine birçok dizi ve film projesinde yer alarak başlamıştır.

Kariyerine Radyo Sport'ta spikerlik yaparak adım atan Yasemin Baştan, ardından Radyo Fener'in müdürlüğünü üstlenmiş ve Amerika'ya giderek orada geçirdiği iki buçuk yıl süresince birçok deneyim kazanmıştır.

1998-2001 yılları arasında Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü isimlerle başrolleri paylaştığı "İkinci Bahar" adlı dizideki Melek karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Bu projenin ardından, 2012'de başlayan "Seksenler" dizisinde Nazlı karakterini canlandırmış ve bu dizide de önemli bir performans sergilemiştir.

Yasemin Baştan'ın oyunculuk kariyeri sadece televizyon dizileri ile sınırlı değildir; aynı zamanda birçok tiyatro oyununda da sahne almıştır. Bazı tiyatro oyunları arasında "Bedava mı Sandın?" ve "Herkesin Gözü Önünde" gibi başlıklar bulunmaktadır.

Baştan'ın filmografisi oldukça geniştir. "Bizim Ev," "Yeditepe İstanbul," "Gönülçelen," "Araf," "Yaşamak Güzel Şey," gibi projelerde yer alarak yeteneklerini sinema dünyasında da sergilemiştir.

Son olarak 2023 yılında "Organizasyon Bizim İşimiz" adlı internet dizisi ve "Son Akşam Yemeği" filmi ile izleyicilerle buluşan Yasemin Baştan, Türkiye'nin sevilen ve deneyimli oyuncularından biridir.



