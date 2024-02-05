Kirli Sepeti’nde kadro değişikliği! Üç oyuncu birden veda ediyor

Kirli Sepeti'nden Şaşırtan Ayrılıklar! 3 Başrol Oyuncusu Diziyi Bırakıyor

FOX'un popüler dizisi Kirli Sepeti, 12 Şubat'ta NOW olarak değişecek olan kanalda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizide, zengin bir sitede temizlik işi yapan kadınların hem komik hem de dramatik maceraları ekrana geliyor. Ancak dizinin hayranlarına kötü bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin önemli oyuncularından 3'ü diziden kopuyor. Bu isimlerden biri de Kahraman rolüyle tanınan Serkay Tütüncü...

Kirli Sepeti Dizisi Kendine Has Bir Kitle Yarattı

Kirli Sepeti dizisi, ilgi çekici konusu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan İlkgül'ü canlandıran Aleyna Özgeçen, dizinin kadrosundan ayrılan isimlerden biri oldu. Dizinin diğer başarılı oyuncusu Devrim Yakut ise geçtiğimiz günlerde ayağını kırdı. Yakut'un da diziden çıkacağı söylenmişti ancak tecrübeli oyuncu'nun bir sonraki bölümde geri döneceği belirtildi.