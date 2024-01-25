Kopuk: NOW TV’nin Yeni Dizisi Cumartesi Başlıyor, İşte Oyuncu Kadrosu ve Çekim Detayları

Kopuk: NOW TV'nin Yeni Dizisi Cumartesi Başlıyor

NOW TV'nin yeni adıyla yayın hayatına devam eden platformunun yeni dizisi Kopuk, 27 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığını MedYapım üstlenirken, modern bir Robin Hood öyküsünü anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Dizinin senaryosu ise Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana tarafından yazılıyor.

Kopuk'un Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Kopuk dizisinin oyuncu kadrosu oldukça zengin ve renkli. Dizide Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimler rol alıyor. Dizinin konusu ise şöyle: Ferhan (Kaan Yıldırım) isimli bir genç, zenginlerin haksız kazançlarını çalarak mahallesindeki yoksul gençlere yardım eden bir kahramandır. Ancak yaşadığı bir acı olay, onun hayatını değiştirir. Bu olay, hem onun ideallerini hem de aşkını yeniden gözden geçirmesine sebep olur. Ferhan, adalet için mücadeleye devam etmek isterken, Orhan isimli bir avukat olarak gizlenir. Bu arada, mahallesini ele geçirmeye çalışan bir ailenin kızı olan İpek (Biran Damla Yılmaz) ile tanışır. Ferhan, hem mahallesindeki Müjde'ye (Seray Kaya) olan sevgisini bastırırken, hem de İpek'e karşı duyduğu ilgiyi engellemeye çalışır.

Kopuk'un 2. fragmanı