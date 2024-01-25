Kopuk: NOW TV’nin Yeni Dizisi Cumartesi Başlıyor, İşte Oyuncu Kadrosu ve Çekim Detayları

NOW TV'nin yeni dizisi Kopuk, modern bir Robin Hood hikayesini ekrana getiriyor. Zenginlerin haksız kazançlarını çalan Ferhan, hem mahallesini hem de aşkını korumak için mücadele ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve çekimleri ise oldukça dikkat çekici.

Kopuk: NOW TV’nin Yeni Dizisi Cumartesi Başlıyor, İşte Oyuncu Kadrosu ve Çekim Detayları
Yayın Tarihi:

Kopuk: NOW TV'nin Yeni Dizisi Cumartesi Başlıyor

NOW TV'nin yeni adıyla yayın hayatına devam eden platformunun yeni dizisi Kopuk, 27 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığını MedYapım üstlenirken, modern bir Robin Hood öyküsünü anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Dizinin senaryosu ise Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana tarafından yazılıyor.

Kopuk'un Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Kopuk dizisinin oyuncu kadrosu oldukça zengin ve renkli. Dizide Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimler rol alıyor. Dizinin konusu ise şöyle: Ferhan (Kaan Yıldırım) isimli bir genç, zenginlerin haksız kazançlarını çalarak mahallesindeki yoksul gençlere yardım eden bir kahramandır. Ancak yaşadığı bir acı olay, onun hayatını değiştirir. Bu olay, hem onun ideallerini hem de aşkını yeniden gözden geçirmesine sebep olur. Ferhan, adalet için mücadeleye devam etmek isterken, Orhan isimli bir avukat olarak gizlenir. Bu arada, mahallesini ele geçirmeye çalışan bir ailenin kızı olan İpek (Biran Damla Yılmaz) ile tanışır. Ferhan, hem mahallesindeki Müjde'ye (Seray Kaya) olan sevgisini bastırırken, hem de İpek'e karşı duyduğu ilgiyi engellemeye çalışır.

Kopuk'un 2. fragmanı

Öne Çıkanlar
Gizemli Lamborghini Urus Hibrit Test Edilirken Görüntülendi! TIKLA İZLE Gizemli Lamborghini Urus Hibrit Test Edilirken Görüntülendi! TIKLA İZLE
Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek
Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı
Çok Okunanlar
İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları İnci Taneleri dizisi konusu ne, Azem'in hikayesi ne? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var kim hangi karakter? İnci Taneleri dizisi konusu ne, Azem'in hikayesi ne? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var kim hangi karakter? Ömer dizisindeki Aliye kim, kaç yaşında nereli? Oya Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri Ömer dizisindeki Aliye kim, kaç yaşında nereli? Oya Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi Atatürk 2: Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu yeni film Arap ülkelerinde rekor kırdı! Atatürk 2: Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu yeni film Arap ülkelerinde rekor kırdı!