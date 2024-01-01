Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Raşidüddin Sinan Kimdir? Tarihteki Önemi ve Ölümü Nasıl Oldu? Dağın Efendisi Kim?

TRT 1’in dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi, her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu yer alırken, kadroya yeni katılan isimler de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Barış Bağcı. Başarılı oyuncu, dizide Raşidüddin Sinan karakterine hayat veriyor. Peki, Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Raşidüddin Sinan tarihte nasıl bir rol oynamıştır? İşte, merak edilenler…





Barış Bağcı’nın Hayatı

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975’te Karaman’da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Burada birçok oyunda rol aldı. 2010 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçti. Burada da Lysistrata, Antigone, Hasan Sabbah, Bahar Noktası, Küçük Korku Dükkanı, Onikinci Gece, Git Gel Dolap gibi oyunlarda sahne aldı.

Barış Bağcı, televizyon kariyerine 2005 yılında Gümüş dizisiyle adım attı. Daha sonra Kavak Yelleri, Aşk-ı Memnu, Kollama, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, Karadayı, Urfalıyam Ezelden, Kara Kutu gibi dizilerde rol aldı. 2015 yılında Diriliş: Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterini canlandırdı. Bu rolle büyük beğeni topladı.

Barış Bağcı, sinema kariyerine ise 2009 yılında Levent Semerci’nin yönettiği Nefes: Vatan Sağolsun filmiyle başladı. Bu filmde Üsteğmen Barış rolünü oynadı. 2011 yılında Rezzan Tanyel’in yönettiği Pazarları Hiç Sevmem filminde Ali rolünü oynadı.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde büyük beğeni toplayan Barış Bağcı, 2023 yılında TRT 1’in dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’ye katıldı. Dizide 12. yüzyılda yaşamış, Nizari İsmaililik cemaatinin önde gelen lideri ve Haçlılar’ın en büyük düşmanlarından biri olan Raşidüddin Sinan, nam-ı diğer Masyaflı Sinan rolünü oynuyor.

Barış Bağcı, 2005-2007 yılları arasında oyuncu Rojda Demirer ile birliktelik yaşadı.

Raşidüddin Sinan Kimdir?





Raşidüddin Sinan, 1132-1192 yılları arasında yaşamış, Nizari İsmaililik cemaatinin önde gelen lideri ve Haçlılar’ın en büyük düşmanlarından biri olarak bilinir. Masyaflı Sinan, Eski Şeyh, Dağın Şeyhi, Şeyhü’l-Cebel gibi lakaplarla da anılır.

Raşidüddin Sinan, Basra’da doğdu. Küçük yaşta Nizari İsmaililik cemaatine katıldı. 1162 yılında Suriye’ye gönderildi. Burada Masyaf kalesini merkez edindi. Cemaatinin gücünü ve etkisini artırdı. Haçlılar, Selçuklular, Eyyubiler ve Fatımiler ile mücadele etti. Haçlılar’ın Kudüs’ü işgal etmesine karşı direndi. Selahaddin Eyyübi ile de zaman zaman çatıştı. Selahaddin Eyyübi’yi öldürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Selahaddin Eyyübi ile sonradan barıştı.

Raşidüddin Sinan, 1192 yılında Masyaf’ta öldü. Mezarı Masyaf kalesinin yakınındadır.