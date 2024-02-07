Kuruluş Osman Gündüz Bey Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey'i kim canlandırıyor, gerçek ismi ne?

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran “Kuruluş Osman” dizisinde Osman Bey'in abisi Gündüz Bey karakterine hayat veren Şekip Taşpınar, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, kaç yaşında nereli?





KURULUŞ OSMAN’DA GÜNDÜZ’Ü CANLANDIRAN ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Taşpınar, tiyatro kariyerine 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. 1995-1998 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi. Oyunculuk kariyerine ek olarak 1988'den itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme çalışmaları yaptı. 2009 yılında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

2023 Haziran ayında 54 yaşındayken Muğla'da alkol komasına giren Taşpınar, yoğun bakıma alınmıştır.

Televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergileyen Taşpınar'ın filmografisinde şu yapımlar yer almaktadır:

- 2005: "Beyaz Gelincik"

- 2009: "Kurtlar Vadisi Pusu" - Cevat Akarsu

- 2010: "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" - Rüstem

- 2011: "Tek Başımıza" - Samet

- 2012: "Karadayı" - Faruk

- 2013: "Şefkat Tepe" - Mahmut

- 2016-2017: "Cesur Yürek" - Gevaşlı

- 2020: "Arıza" - Şehmuz Atmaca

- 2021: "Arka Sokaklar" - Medar

- 2022: "Teşkilat" - Cezzar Ağa

- 2023: "Yürek Çıkmazı" - Sefer Göreli

- 2024: "Kuruluş Osman" - Gündüz

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Şekip Taşpınar kaç yaşında?



Şekip Taşpınar, 2024 yılı itibariyle 55 yaşındadır.

Şekip Taşpınar nereli?

Şekip Taşpınar, Ankara doğumludur.

Şekip Taşpınar’ın eşi var mı?

Şekip Taşpınar’ın eşi yoktur. Sanatçı, bekar olduğunu belirtmiştir.

Şekip Taşpınar’ın çocuğu var mı?

Şekip Taşpınar’ın çocuğu yoktur. Sanatçı, çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söylemiştir.

Şekip Taşpınar’ın boyu kaç?

Şekip Taşpınar’ın boyu 1.80 metredir.