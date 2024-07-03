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"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine "La Casa de Papel"in ünlü ismi dahil oldu

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, "La Casa de Papel"deki Marsilya karakteriyle tanınan Luka Peros'u yeni sezonda ağırlayacak. Peros, Giovanni Giustiniani rolüyle Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'un fethindeki savunmasında yer alacak.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 21:24
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine "La Casa de Papel"in ünlü ismi dahil oldu

"MEHMED: FETİHLER SULTANI" DİZİSİNE YENİ KATILIM: LUKA PEROS

Hollywood'un önde gelen aktörlerinden Ghassan Massoud'un başrolünde olduğu "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezon kadrosuna dünya çapında tanınan bir ismi daha ekliyor. "La Casa de Papel" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Luka Peros, yeni sezonda dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıracak.

Luka Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle İstanbul'un fethi sırasında şehrin savunmasında kritik bir rol oynayan Giovanni Giustiniani karakterine hayat verecek. Giustiniani, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan savunmada stratejik öneme sahip bir komutan olarak biliniyor.

DİZİNİN İKİNCİ SEZONUNDA YENİ HEYECAN

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ikinci sezonunda Luka Peros'un katılımı, dizinin genişleyen kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle izleyicilere yeni bir soluk getirecek. Peros'un performansı, tarihi ve kültürel öneme sahip bir karakteri canlandırmasıyla büyük merak uyandırıyor.

Hırvat kökenli oyuncu Luka Peros, uluslararası alanda "La Casa de Papel" dizisindeki Marsilya karakteriyle tanınıyor. Kariyerindeki bu başarıdan sonra "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisindeki rolüyle tarihi dram türünde farklı bir deneyim yaşayacak.

mehmed fetihler sultanı

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ilk sezonundan itibaren tarihi olayları ve karakterleri başarılı bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Luka Peros'un katılımıyla birlikte dizinin ikinci sezonunda artan beklentiler, yapımın başarısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

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