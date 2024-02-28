Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?

MEHMED: FETİHLER SULTANI İLK BÖLÜMÜYLE REYTİNGLERDE NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

TRT1’in merakla beklenen yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, dün akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle yayınlandı. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarından olan Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerini anlatıyor.



TRT1'in Yeni Dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" Reyting Yarışında Nasıl Bir Performans Sergiledi?

27 Şubat tarihinde ekrana gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. TRT1'in yeni dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı", izleyicilerin merakla beklediği bir yapımdı. Ancak, reyting yarışında beklenenin altında bir performans sergiledi.

Total'de, birinci sırayı Show TV'de yayınlanan "Bahar" dizisi aldı. İkinci sırada ise Atv'de gerçekleştirilen "MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması" yer aldı. Üçüncü sırada ise TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star" programı bulunuyor. TRT1'in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi ise totalde 9. sıraya yerleşti.





AB kategorisinde de durum pek farklı değildi. Birinci sırada yine "Bahar" dizisi yer alırken, ikinci sırada "MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması" bulunuyordu. TRT1'in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi ise AB kategorisinde üçüncü sıraya yerleşti.





ABC kategorisinde de benzer bir tablo söz konusuydu. "Bahar" dizisi birinci sırayı alırken, ikinci sırada yine "MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması" yer aldı. Üçüncü sırada ise "Survivor All Star" programı bulunuyordu. "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi ABC kategorisinde de üçüncü sıraya yerleşti.

DİZİNİN KONUSU VE OYUNCULARI NELER?



Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerini konu alıyor. Dizi, 13. yüzyılda Moğol istilası altındaki Anadolu’da başlıyor. Sultan Mehmed, babası Sultan Orhan’ın ölümünden sonra tahta geçer. Ancak, tahtını korumak için hem içeride hem de dışarıda pek çok düşmanla mücadele etmek zorundadır. Dizi, Sultan Mehmed’in hem siyasi hem de askeri başarılarını, hem de aşk ve dostluk ilişkilerini ekrana taşıyor.

DİZİ HAKKINDA YORUMLAR NASIL?



Mehmed: Fetihler Sultanı, ilk bölümüyle izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Dizi, sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin konusu, oyuncu performansları, kostümleri, müzikleri ve prodüksiyon kalitesi beğeni topladı. Dizinin hayranları, dizinin devamını merakla beklediklerini belirttiler. Dizinin ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Sultan Mehmed’in Moğol ordusuyla karşı karşıya geldiği görülüyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başladı?



Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Şubat 2024 tarihinde TRT1’de ilk bölümüyle başladı.

Mehmed: Fetihler Sultanı kimler oynuyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı’nin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Tolga Savacı, Onur Tuna, Selen Görgüzel, Serkan Çayoğlu gibi isimler bulunuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı reytingleri nasıl?

Mehmed: Fetihler Sultanı, ilk bölümüyle reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Dizi, Total’de 4.25, AB’de 4.92, 20+ABC1’de 4.73 reyting oranlarına ulaştı.

Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nedir?

Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerini konu alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı kaç bölüm olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı’nin kaç bölüm olacağı henüz belli değil. Dizi, her salı akşamı saat 20.00’de TRT1’de yayınlanıyor.