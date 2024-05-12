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Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

8 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 21. bölümünün ikinci fragmanı paylaşıldı. Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde Mert'in sahneye çıktığı gece Irmak, Karsu ve Atilla yeniden bir araya gelirken, Hasan'ın Filiz tarafından affedilip affedilmeyeceği merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 19:55
Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Show TV'nin Sandık Kokusu dizisinin 21. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun'un yaptığı “Sandık Kokusu”nun başrol kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yanı sıra, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Uğur Yücel yer alıyor.

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı

“EVLENMEK İSTER MİSİN?”

Sandık Kokusu dizisinin yayınlanan son bölümünde Hasan, Filiz'in kendisini affedebilmesi için Atilla'dan tavsiye ister. Mert'in sahneye çıktığı gece Irmak, Karsu ve Atilla yeniden bir araya gelir. Bu durum sonunda Filiz'i konuşmaya ikna eden Hasan'ın onu affettirip affetmeyeceği merak konusu olur. Karsu ile Atilla'nın arasındaki buzlar eriyecek gibiyken Karsu, Atilla'nın "Evlenmek istiyor musun?" sorusuyla şok oldu.

SANDIK KOKUSU'NUN 21. BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı

Karsu çocukları alıp Reha'nın yanına taşınmaya karar verir. Karsu ve çocukların gelişi Reha'yı ilk başta sevindirse de aslında işler istediği gibi sonuçlanacak mı? Hasan'ın kaçak ticaretten çekilmesi bazı ortaklarını endişelendirdi. Ortaklardan Süleyman, Hasan'ı faaliyetlerine devam etmesi konusunda tehdit eder. Atilla'dan özür dilemek isteyen Karsu, Atilla'nın kendisini affedeceğini umarak Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Atilla'nın Karsu'nun bu girişimine tepkisi ne olacak? Hasan, Filiz'le konuşur ve kendini affettirmeye çalışır. Fakat, Filiz, Karsu'nun sorusundan rahatsız oldu. Hasan, Filiz'i rahatlatmak için Karsu'dan özür dilemeye karar verdi. Hasan, Karsu'dan özür dilemeye çalışırken ne gibi engellerle karşılaşacak?

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı

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