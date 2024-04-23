Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,58 0,02%
EURO
34,88 -0,05%
ALTIN
2.416,58 -0,06%

Müge Anlı programında büyük şok: Üvey anne ve oğul kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında yaşanan olay izleyicileri şoke etti. Üvey anne ve oğulun kaçışı büyük bir infiale yol açtı

Yayın Tarihi: 23.04.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 22:58
Müge Anlı programında büyük şok: Üvey anne ve oğul kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme

Tatlı Sert programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Programa katılan Umut Yetkin'in anlattıkları büyük bir şok yarattı. Yetkin, eşi Tuğçe'nin 19 yaşındaki oğlu Mustafa ile kaçtığını ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi ile birlikte olduğunu açıkladı.

Umut Yetkin, eski eşi Tuğçe'nin ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığını ve tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu ifade etti. Bu açıklamanın ardından Bakanlık devreye girerek küçük kızın velayetinin anneden alınması için harekete geçti.

Programın canlı yayınına bağlanan Tuğçe Akpençe, iddiaları kabul ederek üvey oğlu Mustafa'ya aşık olduğunu itiraf etti. Bu açıklama stüdyoda büyük bir karışıklığa neden oldu. Umut Bey ise duygularını açıkça ifade ederek kızının velayetini almak için resmi makamlara başvurdu.

Şaşırtıcı bir şekilde, programın ilerleyen dakikalarında Mustafa da yayına bağlanarak pişman olmadığını ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Oğlunun bu açıklaması karşısında Umut Bey'in tepkisi ise oldukça sert oldu.

Müge Anlı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında fikirlerini değiştirip değiştirmediğini sorması ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. Bu olay, programın daha önce yaşadığı olaylardan farklı bir boyutta izleyicileri şaşırttı.

İLGİLİ HABERLER

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

Emekliye hafta sonu 17.500 TL ikramiye sürprizi! Tahsis numarasına göre ödemeler başlıyor

Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane
2
Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor
3
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
4
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Karatekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi ve Önemi
5
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
6
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
7
Taş Kağıt Makas dizisi tuttu mu, beğenildi mi? Dizinin reytingleri ve yorumları nasıl?

Selçuk Geçer çok kazandıracak yatırımın adresini verdi! Alıp saklayan para basacak

Emekliye hafta sonu 17.500 TL ikramiye sürprizi! Tahsis numarasına göre ödemeler başlıyor

SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

18 yaş üzeri en az ilkokul mezunu personel alımı! Boş kadrolar açıklandı

Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

Bankalar promosyon rakamlarına vites artırdı! Artık en yüksek ücreti o banka verecek

Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak