Müge Anlı programında büyük şok: Üvey anne ve oğul kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme

Tatlı Sert programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Programa katılan Umut Yetkin'in anlattıkları büyük bir şok yarattı. Yetkin, eşi Tuğçe'nin 19 yaşındaki oğlu Mustafa ile kaçtığını ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi ile birlikte olduğunu açıkladı.



Umut Yetkin, eski eşi Tuğçe'nin ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığını ve tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu ifade etti. Bu açıklamanın ardından Bakanlık devreye girerek küçük kızın velayetinin anneden alınması için harekete geçti.

Programın canlı yayınına bağlanan Tuğçe Akpençe, iddiaları kabul ederek üvey oğlu Mustafa'ya aşık olduğunu itiraf etti. Bu açıklama stüdyoda büyük bir karışıklığa neden oldu. Umut Bey ise duygularını açıkça ifade ederek kızının velayetini almak için resmi makamlara başvurdu.

Şaşırtıcı bir şekilde, programın ilerleyen dakikalarında Mustafa da yayına bağlanarak pişman olmadığını ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Oğlunun bu açıklaması karşısında Umut Bey'in tepkisi ise oldukça sert oldu.

Müge Anlı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında fikirlerini değiştirip değiştirmediğini sorması ise stüdyoda kahkahalara neden oldu. Bu olay, programın daha önce yaşadığı olaylardan farklı bir boyutta izleyicileri şaşırttı.