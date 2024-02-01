Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’ndan Sadık Ahmet filmi: Yarın 2 Şubat'ta sinemalarda!

Sadık Ahmet Filmi Yarın Vizyonda!

Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Sadık Ahmet filmi, 31 Ocak’ta gerçekleşen galasının ardından yarın 2 Şubat’ta sinema severlerle buluşuyor.

Sadık Ahmet filminde neler anlatılıyor?

Film, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan ve özgürlük mücadelesi veren Doktor Sadık Ahmet’in hayatını anlatıyor. 1947 yılında Gümilcine’de dünyaya gelen Sadık Ahmet, tıp fakültesini bitirerek doktor olur. Ancak Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin devlet eliyle baskı altında tutulması ve haklarının gasp edilmesi üzerine Sadık Ahmet, siyasete atılır ve Batı Trakya Türklerinin sesi olur.