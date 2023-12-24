O Ses Türkiye'de bir ilk! Acun Ilıcalı sonunda dayanamadı bunu da yaptı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, 27 Aralık'ta Maltepe Stüdyosu'nda çekilecek ve bu yıl da izleyicilerle buluşacak. Yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Ceren Karakoç (Kızılcık Şerbeti), Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.





Jüri üyelerinde ise dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak. Beyazıt Öztürk, sürpriz bir kararla Acun Ilıcalı'nın yerine programı sunacak, Acun Ilıcalı ise jüri koltuğunda yer alacak. 2023'ün son gününde ekrana gelecek programın jüri koltuğunda ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.