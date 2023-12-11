Survivor All Star'ın yeni kadrosu belli oldu

Survivor All Star'ın kadrosu Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı programla açıklandı. 2005 senesinden bu yana yayında olan Survivor, tamamı yıldızlardan oluşan bir kadroyla 2024 senesinde de yayınlanacak.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI BELİRLENDİ

Survivor 2024 seyircileri dört gözle bu yarışmayı bekliyor. Bugünkü etkinlikle birlikte Master Chef All-Star yarışmasının final olmasıyla başlayacak Survivor 2024'ün takımları da belli oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği takımlar, sosyal ağlarda büyük ses getirdi. Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik bulunuyor. Mavi takımda yarışacak isimler;





Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre ve Ogeday Girişken olurken Kırmzı takımda ise; Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Gören ve Nihat Altınkaya yarışacak. Bu sene diğer senelerden farklı olarak SMS oylaması olmayacak. Performans sonucu şampiyon belirlenecek. Acun Ilıcalı ilk bölümün 1 Ocak 2024'te yayınlanacağını söyledi.