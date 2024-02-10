TV100'e veda etmişti: İşte Ece Üner'in yeni kanalı

Haber spikeri Ece Üner, yeni adresini Sözcü TV olarak belirledi. Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Deneyimli Sunucu Ece Üner, haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru ve gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içeriklerle izleyicilere memleketin sorularına yanıt arayacak" denildi.

Üner, 2 Şubat'ta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını açıklamıştı.

ECE ÜNER KİMDİR?





Türk haber spikeri ve sunucusu Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Koç Özel Lisesi'ni tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Eğitimine Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi ve Brüksel'de Avrupa Birliği konusunda eğitim alarak devam etti. Medya alanında birçok yazı ve tez kaleme alan Üner, diyalog, spikerlik ve sunuculuk alanlarında da başarılı bir eğitim aldı.

Kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi'nde stajyer olarak başlayan Üner, 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberlerde çalıştı. NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında görev aldı. Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yapmasıyla dikkat çeken Üner, 2006 yılında Star TV'ye geçiş yaptı ve ardından CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı.

2009 yılında Habertürk'e geçen Üner, burada çeşitli programlar sunarak kariyerine devam etti. Show TV Ana Haber bültenini sunmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Ardından Kanal D ve TV100'de görev aldı. Son olarak Sözcü TV'ye transfer olan Üner, haber sunuculuğuna bu kanalda devam etmekte.

Özge Ece Üner, meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile evlidir ve atletizm geçmişi bulunmaktadır.

Başlıca Çalıştığı TV Kanalları:

- 2002-2006: NTV

- 2006: Star TV

- 2006-2009: CNN Türk

- 2009-2018: Habertürk TV

- 2014-2015, 2018-2021: Show TV

- 2021: Kanal D

- 2023-2024: TV100

- 2024: Sözcü TV