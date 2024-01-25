Uğur Yücel ve Derya Alabora, Charles Dickens’ın Romanından Uyarlanan Asya Dizisinde Buluşuyor

Asya Dizisi: Uğur Yücel ve Derya Alabora Birlikte Oynuyor

Asya dizisi, Charles Dickens’ın Little Dorrit romanının günümüz versiyonu olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sun Global Medya ve İnter Medya’nın ortak yapımı olan dizinin başrollerinde usta oyuncu çift Uğur Yücel ve Derya Alabora yer alıyor.

Asya dizisinin Kadrosu

Asya dizisinin kadrosunda, Ahsen Eroğlu (Asya) Uğur Yücel Asya’nın babası Hüsrev’i, Derya Alabora ise Hüsrev’in sevgilisi Nadide’yi canlandırıyor. Ece Dizdar (Melda), Selen Uçer (Hatice), Deniz Celiloğlu (Salim), Levent Tülek (Cevat), Saygın Soysal (Yılmaz), Elçin Afacan (Işık), Belfu Benian (Pervin) ve Aslı Saçar (Muazzez) gibi yetenekli isimler tarafından hayat bulacak dizinin diğer oyuncuları arasında Şehsuvar Aktaş ve Mert Fırat da bulunuyor. Dizi, hem yurt dışına hem de Türkiye’de bir televizyon kanalında yayınlanacak. Dizinin toplam 26 bölüm olması planlanıyor.

Charles Dickens’ın Little Dorrit romanının konusu

Borçlular hapishanesi Marshalsea’da dünyaya gelen Amy Dorrit, orada yaşadığı süre boyunca mahkûm olan babasına ve aile fertlerine bağlılığını ve sevgisini gösteren, sadece onlar için var olan genç bir kızdır. İngiltere’ye geri dönen Arthur Clennam, annesinin terzisi olan bu Küçük Dorrit ile karşılaştığında, aralarında garip bir ilişki kurulduğunu ilk bakışta fark eder.