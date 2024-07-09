Watch Dogs film uyarlaması için çekimler başladı: Başrolde Sophie Wilde

Ubisoft, uzun zamandır beklenen Watch Dogs film uyarlaması için çekimlerin başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu heyecan verici gelişme, oyunun hayranları arasında büyük bir coşku yarattı. İşte Watch Dogs filmi hakkında bilinenler:



10 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Yaklaşık on yıl önce duyurulan Watch Dogs film projesi, ilk oyunun hikayesini beyaz perdeye taşıma planlarıyla gündeme gelmişti. Zombieland filminin senaristlerinin kaleme alacağı bu proje, yıllar içinde sessizliğe büründü ve hayranlarını merak içinde bıraktı. Ancak şimdi, Ubisoft'un paylaştığı görsel ile çekimlerin başladığı resmi olarak duyuruldu. Filmin çıkış tarihi ve diğer detaylar ise henüz açıklanmadı.

YENİ BİR HİKAYE VE BAŞROL: SOPHIE WILDE

Watch Dogs filmi, oyunda görmediğimiz yeni bir karakterin hikayesini anlatacak. Filmin başrolünde Sophie Wilde yer alacak. Senaryo, 2021 yapımı Netflix bilim kurgu filmi Oxygen'in yazarı Christie LeBlanc ve Fate: The Winx Saga'dan tanınan Victoria Bata tarafından yazılıyor. Bu, hayranlar için yeni bir hikaye ve heyecan verici bir deneyim sunacak.

Film, ilk oyunun hikayesinden esinlenmekle birlikte, yeni bir perspektif sunacak. Sophie Wilde'ın canlandıracağı karakterin, hacker dünyasında nasıl bir yolculuk yapacağını ve hangi zorluklarla karşılaşacağını görmek heyecan verici olacak. Oyunun atmosferini ve teknolojik unsurlarını başarılı bir şekilde beyaz perdeye yansıtmak, filmin en büyük hedeflerinden biri olacak.



UBISOFT'UN SİNEMA YOLCULUĞU

Ubisoft, video oyun dünyasında kazandığı başarıları sinema dünyasına taşıma konusunda kararlı görünüyor. Assassin's Creed ve Prince of Persia gibi oyunlarının film uyarlamalarıyla adından söz ettiren şirket, Watch Dogs filmiyle bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Ubisoft'un bu alandaki deneyimi, Watch Dogs filminin kalitesine de olumlu yansıyacak.

Watch Dogs film uyarlaması, sinema ve oyun dünyasının buluşmasının en yeni örneği olacak. Bu tür uyarlamalar, iki farklı eğlence sektörünü bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Watch Dogs filminin başarısı, gelecekteki oyun uyarlamaları için de önemli bir referans noktası oluşturacak.

