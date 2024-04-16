Yalı Çapkını hayranlarına flaş haber! Adresi değişti: İzleyiciler şok olacak

Ekranlarda reyting rekoru kıran ve 2023 yılının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalıp Çapkını’nda flaş gelişmeler yaşandı! Yurt dışında da bir hayli beğenilen ve çeşitli rekorlar kıran Yalı Çapkını’nın yayımlanacağı yeni ülkeler belli oldu! Peki, ekranları fenomen dizisi, yayın hayatını hangi yabancı kanallarda sürdürecek? Hangi ülkelerden Yalı Çapkını izlemek mümkün olacak? İşte detaylar ve kulis bilgileri…

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yurt dışında satış rekoru kırdı! Diziyle ilgili flaş anlaşma ve imzalar sırayla gelmeye devam ederken, yeni bir anlaşma daha yapıldı. Yurt dışındaki iddialı başarısını sürdüren Yalı Çapkını, bu kapsamda yeni bir adreste daha yayında olacağını duyurdu. Yurt dışındaki başarılarıyla adını dizi dünyasına altın harflerle yazdıran yapım, Peru’da yayımlanmaya hazırlanıyor. Peru’da Latina Television’da yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizi, 29 Nisan’da seyircilerle buluşuyor olacak.





Yalı Çapkını 120’den fazla bölgede yayında!

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, çift haneli reytinglerle iddiasını sürdürürken, Peru ile birlikte toplam 120’den fazla bölgede yayına başlamış oldu. Diğer dizilere kıyasla ilk sezonunda Cuma akşamları üst üste reyting rekorlarını göğüsleyen dizinin dağıtımını ise Eccho Rights yapıyor.





3’üncü sezon yolda, geliyor!

Önümüzdeki günlerde de dizinin dağıtım haklarını üstlenecek olan Eccho Rights, 3’üncü sezonun geleceğini müjdelemişti. Ancak diziseverlerin yaptığı yorumlara göre dizinin mevcut sezonunda son haftalardaki bölümler istenilen reytinglere ulaşamadı. Bu nedenle de gelecek sezonun ne kadar başarılı olacağına dair bir yorum yapmak henüz mümkün değil.