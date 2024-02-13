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Yargı dizisinde yeni savcı bombası! Defne Kayalar, Ilgaz ile Ceylin'in arasına mı girecek?

Yargı dizisine Defne Kayalar katıldı. Savcı İclal rolündeki Kayalar, Ilgaz’la geçmişten gelen bağı Ceylin'in kıskanmasına neden olacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:04
Yargı dizisinde yeni savcı bombası! Defne Kayalar, Ilgaz ile Ceylin'in arasına mı girecek?

Yargı dizisinde yeni savcı: Defne Kayalar

Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, Yargı dizisinin kadrosu genişliyor. Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde yeni bir savcı karakteri izleyiciyle buluştu. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Sema Ergenekon’un senaryosunu kaleme aldığı dizide savcı İclal rolüne can veren isim, son dönemin başarılı oyuncularından Defne Kayalar oldu.

Yargı dizisinde yeni savcı bombası! Defne Kayalar, Ilgaz ile Ceylin'in arasına mı girecek?

Defne Kayalar, son yıllarda Kuş Uçuşu, Bir Başkadır gibi çok özel dizi ve filmlerde rol alarak adından söz ettiren bir oyuncu. Aynı zamanda yönetmen Ali Bilgin’le evli olan Kayalar, 34. Ankara Film Festivali’nde “Aniden” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Yargı dizisinde neler olacak?

Yargı dizisinde Defne Kayalar’ın canlandırdığı savcı İclal, Ilgaz’la (Kaan Urgancıoğlu) geçmişte yaşadığı bir olay nedeniyle yeniden karşı karşıya gelecek. Bu durum, Ilgaz’ın sevgilisi Ceylin’i (Pınar Deniz) kıskançlık krizine sokacak. İclal, Ilgaz’ın peşini bırakmayacak ve onun yargılanmasını sağlamak için elinden geleni yapacak. Yargı dizisinin yeni bölümlerinde heyecan ve gerilim artacak.

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