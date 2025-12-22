Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’ın başkenti Baküde 8 Kasım Zafer Anıtı’nı, merhum lider Haydar Aliyev’in mezarını ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Yılmaz, anıtlara çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Çelenk ve saygı duruşu

Yılmaz, Zafer Anıtı ile Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bıraktı ve burada saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek anıtlara çelenk koydu.

Türk şehitliğinde açıklamalar

Türk şehitliğinde konuşan Yılmaz, bütçe sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Dün Türkiye’de 2026 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamlandı biliyorsunuz. Meclisimiz dün gece geç saatlerde bütçemizi kabul etmiş oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum, bereketli olsun diyorum bütçemiz. Yoğun bir süreçten sonra kabul edilmiş oldu. 2026 yılı bizim için çok kıymetli, orta vadeli programımızın çok kritik bir yılı. Programdaki politikalarımızın meyvelerini daha fazla göreceğimiz, yapısal dönüşümlerin, önemli politikaların hayata geçirileceği bir yıl. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum".

Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) gündemi

Yılmaz, sabah saatlerinde Bakü’ye geldiklerini ve beraberinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile geniş bir heyetin bulunduğunu belirtti. "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve geniş bir heyetle birlikte, dostluk grubumuz bizimle birlikte. Bugün burada değerli Başbakan Ali Asadov’la ve heyetiyle birlikte Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Yılmaz, ayrıca ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, "İlişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu konuşacağız" ifadesini kullandı ve KEK kapsamındaki eylem planının güncelleneceğini bildirdi: Karma Ekonomi Komisyonumuzun (KEK) bir eylem planı vardı. Şimdi bunu güncellemiş olacağız.

Karabağ’ın kurtuluşu ve şehitlere saygı

Bakü’de ziyaretlerinin ilk durağının Zafer Anıtı olduğunu belirten Yılmaz, 44 günlük zafere atıfta bulundu: "44 gün zaferinin biliyorsunuz bir anıtı yapılmış durumda. Karabağ’ın kurtuluşu bu anlamda hepimiz için çok çok anlamlı bir hadise, tarihi bir hadise, 30 yıllık bir işgalin sona ermesi ve Karabağ’ın kurtuluşunu tekrar yad etmiş olduk, hatırlamış olduk."

Yılmaz, ayrıca Haydar Aliyev ile eşi için dua ederek, "Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan’a hizmet etmiş olan tüm devlet büyüklerine, tüm kahramanlara, tüm şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. Türk şehitliğinde Nuri Paşa’nın ordusundan şehit düşenler için Fatiha okunduğunu da belirtti ve tüm şehitleri minnetle andı.

