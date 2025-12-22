DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,32 -0,32%
ALTIN
6.090,2 -1,97%
BITCOIN
3.853.837,55 -2,01%

Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve Şehitlikleri Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü’de 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev’in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti; KEK toplantısına katıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:28
Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve Şehitlikleri Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’ın başkenti Baküde 8 Kasım Zafer Anıtı’nı, merhum lider Haydar Aliyev’in mezarını ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Yılmaz, anıtlara çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Çelenk ve saygı duruşu

Yılmaz, Zafer Anıtı ile Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bıraktı ve burada saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek anıtlara çelenk koydu.

Türk şehitliğinde açıklamalar

Türk şehitliğinde konuşan Yılmaz, bütçe sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Dün Türkiye’de 2026 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamlandı biliyorsunuz. Meclisimiz dün gece geç saatlerde bütçemizi kabul etmiş oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum, bereketli olsun diyorum bütçemiz. Yoğun bir süreçten sonra kabul edilmiş oldu. 2026 yılı bizim için çok kıymetli, orta vadeli programımızın çok kritik bir yılı. Programdaki politikalarımızın meyvelerini daha fazla göreceğimiz, yapısal dönüşümlerin, önemli politikaların hayata geçirileceği bir yıl. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum".

Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) gündemi

Yılmaz, sabah saatlerinde Bakü’ye geldiklerini ve beraberinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile geniş bir heyetin bulunduğunu belirtti. "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve geniş bir heyetle birlikte, dostluk grubumuz bizimle birlikte. Bugün burada değerli Başbakan Ali Asadov’la ve heyetiyle birlikte Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Yılmaz, ayrıca ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, "İlişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu konuşacağız" ifadesini kullandı ve KEK kapsamındaki eylem planının güncelleneceğini bildirdi: Karma Ekonomi Komisyonumuzun (KEK) bir eylem planı vardı. Şimdi bunu güncellemiş olacağız.

Karabağ’ın kurtuluşu ve şehitlere saygı

Bakü’de ziyaretlerinin ilk durağının Zafer Anıtı olduğunu belirten Yılmaz, 44 günlük zafere atıfta bulundu: "44 gün zaferinin biliyorsunuz bir anıtı yapılmış durumda. Karabağ’ın kurtuluşu bu anlamda hepimiz için çok çok anlamlı bir hadise, tarihi bir hadise, 30 yıllık bir işgalin sona ermesi ve Karabağ’ın kurtuluşunu tekrar yad etmiş olduk, hatırlamış olduk."

Yılmaz, ayrıca Haydar Aliyev ile eşi için dua ederek, "Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan’a hizmet etmiş olan tüm devlet büyüklerine, tüm kahramanlara, tüm şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. Türk şehitliğinde Nuri Paşa’nın ordusundan şehit düşenler için Fatiha okunduğunu da belirtti ve tüm şehitleri minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev'in...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: SDG, Bazı Faaliyetlerini İsrail ile Koordine Ediyor
2
Tayland'ın Kamboçya'ya Ateşkes İçin 3 Şartı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK Toplantısı'na Başkanlık Etti
4
Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve Şehitlikleri Ziyaret Etti
5
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Özgür Özel ile görüşme
6
Fidan, Güler ve Kalın Şam’da: Eş-Şara ile Görüştü
7
Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi