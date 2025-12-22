Tayland'ın Kamboçya'ya Ateşkes İçin 3 Şartı

Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ateşkes görüşmeleri için bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmeler sonrasında taraflardan somut bir uzlaşı açıklanmadı; sınır bölgelerinde çatışmaların gün içinde de devam ettiği bildirildi.

Tayland'ın üç şartı

Basın toplantısında konuşan Sihasak Phuangketkeow, Tayland'ın ateşkese olumlu baktığını ancak bunun sahada somut ve doğrulanabilir adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tayland'ın ateşkese ilişkin üç temel şartı şu şekilde açıklandı:

• Kamboçya’nın ateşkesi ilk ilan eden taraf olması

• Ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir şekilde uygulanması

• Mayın temizliği konusunda iş birliği yapılması

ASEAN'dan acil çağrı ve insani kaygılar

Toplantı sonrası ASEAN açıklamasında, sınır hattındaki gerilimin ciddi insani sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi. Açıklamada sivil can kayıpları, altyapı hasarı ve zorunlu tahliyeler nedeniyle duyulan endişe dile getirildi ve Tayland ile Kamboçya'ya tüm çatışmaları derhal durdurmaları, azami itidal göstermeleri ve daha önce varılan ateşkes düzenlemelerini eksiksiz uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca tarafların diyaloğa dönmesinin, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesinin ve askeri gerilimin düşürülmesi için bölgesel mekanizmaların devreye sokulmasının önemi vurgulandı. Ateşkesin uygulanması ve doğrulanması sürecinin 24 Aralık'ta yapılması planlanan Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısında ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Kamboçya'dan insani uyarı

Prak Sokhonn, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüşmesinde sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık yarım milyon Kamboçyalının yerinden edildiğini belirterek bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğine dair endişesini dile getirdi. Toplantı sonrası Kamboçya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Kamboçya basınında taraflar arasında ateşkesin nasıl uygulanacağı ve hangi mekanizmalarla denetleneceği konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.

