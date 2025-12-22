DOLAR
İran Devrim Muhafızları'ndan Çoklu Kentlerde Füze Tatbikatı

İran Devrim Muhafızları, Tahran ve diğer kentlerde füze tatbikatı düzenledi; Netanyahu-Trump görüşmesinde İran’ın füze kapasitesi gündemde olacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:15
Tatbikat kapsamı ve yerel paylaşımlar

İran Devrim Muhafızları Ordusu, başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Meşhed, Hürremabad, Şiraz ve Mahabad gibi farklı illerde füze tatbikatı gerçekleştirdi.

Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, söz konusu tatbikatlar çeşitli bölgelerde yapıldı. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ise sosyal medya üzerinden tatbikata ait olduğu öne sürülen görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

Uluslararası yankılar: Trump-Netanyahu görüşmesi ve endişeler

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 29 Aralık’ta Miami’de yapılması beklenen görüşmede, İran’ın balistik füze kapasitesinin gündeme gelmesi planlanıyor.

NBC News’in aktardığına göre, Netanyahu görüşmede İran’ın füze programına ilişkin muhtemel yeni saldırı senaryolarına dair istihbarat raporlarını Trump’a sunmaya hazırlanıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın son füze faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Zamir, bu faaliyetlerin sürpriz bir saldırı için zemin oluşturabileceği uyarısında bulunarak, ABD ve İsrail’in koordineli savunma hazırlıklarını artırması gerektiğini vurguladı.

