Yaşar Güler Şam'da: Ebu Kasra ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile geldiği Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:00
Güler, Fidan ve Kalın ile Suriye temaslarına başladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Şam'a gelerek Suriye'deki temaslarını başlattı.

Bakan Güler, başkent Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Görüşme, Türkiye heyetinin Suriye'deki temaslarının başlangıcı olarak bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

