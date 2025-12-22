Yaşar Güler Şam'da: Ebu Kasra ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile geldiği Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.