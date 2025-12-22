Yaşar Güler Şam'da: Ebu Kasra ile Görüştü
Güler, Fidan ve Kalın ile Suriye temaslarına başladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Şam'a gelerek Suriye'deki temaslarını başlattı.
Bakan Güler, başkent Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.
Görüşme, Türkiye heyetinin Suriye'deki temaslarının başlangıcı olarak bildirildi.
